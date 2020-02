Székelyudvarhely: névtelen fenyegetések érik az önkormányzati képviselőket, egyikük le is mondott emiatt

A Facebook-oldalán számolt be Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármester arról, hogy Szarvas Zsuzsa, néppártos önkormányzati képviselő bejelentette, névtelen fenyegetések miatt úgy döntött, lemond képviselői/tanácsosi tisztségéről, mert egy egyéves kisgyerek édesanyjaként és vállalkozóként számára fontosabb az életének és vállalkozói tevékenységének a nyugalma, minthogy kitegye magát és családját bármilyen veszélynek.



A polgármester beszámolójából kiderült: ezt követően a testületből többen is felszólaltak, hogy őket is érték névtelen fenyegetések.







Gálfi Árpád bejegyzésében közölte: mélységesen elítéli azokat a módszereket, melyek által bármelyik önkormányzati politikai frakció tagját aljas módon, megfélemlítésekkel próbálják rávenni szabad akaratából hozott döntésének, szavazatának megváltoztatására, vagy esetleg tervezett döntésétől visszalépésre ösztönzik.



A polgármester szerint elég volt Székelyudvarhelyen az aljas politikai játszmákból, a kulisszák mögötti szervezkedésekből, az aljas módszerek kifundálásából és alkalmazásából.



Kifejti: Székelyudvarhely nem válhat áldozatává szűk körű alvilági érdekcsoportok akaratának, továbbá nem engedhetik, hogy olyan oligarchák, akik képtelenek megbarátkozni a gondolattal, hogy nem részesülhetnek különösebb elbánásban csupán a vagyonuk és befolyásuk miatt, mint bármelyik másik udvarhelyi polgár, az aljas módszereikkel felülkerekedjenek a többség akaratán. (hírszerk.)



Nyitókép: Udvarhely.info

