Ismét előröl kezdődhet Borbolyék pere

Ismét újabb - és ezzel már a hatodik - bíróra bízták Borboly Csaba és tizenkét másik személy elleni büntetőper tárgyalásának vezetését - számolt be a hírről a Székelyhon. A portál állítása szerint ez valószínűleg előreláthatóan azzal jár, hogy a hetedik éve tartó per bizonyítási eljárását megint elölről kell kezdeni.



Mivel a Borbolyék tárgyalását korábban vezető bíró gyereknevelési szabadságra ment, és a Hargita Megyei Törvényszéken nem volt olyan illetékes, aki átvehetné az ügyet, a Marosvásárhelyi Ítélőtábla a Gyergyószentmiklósi Bíróság egyik bíráját bízta meg a feladattal.



Borboly Csaba ügyvédje azt kérte a bírótól, hogy hogy mutassa be a korrupciós ügyekre való szakosítására vonatkozó határozatot, mivel ezzel kapcsolatban korábban kétség merült fel. A bíró elfogadta Sergiu Bogdan kérését.



A portál kérdéseire válaszolva a megyei tanácselnök ügyvédje elmondta: két hónapja egy másik ügyben egy bírói testületről - amelynek ez a bíró is tagja volt - kiderült, hogy nem volt korrupciós ügyekre szakosodva.



Az ügyvéd azt is kifejtette, hogy mivel a joggyakorlat szerint ha egy per folyamatban levő tárgyalását új bíró veszi át, elölről kell kezdeni a bizonyítási eljárást, a vádlottak és tanúk meghallgatását, várhatóan most is ez ez fog történni.



Borboly Csabát 2013-ban az DNA közérdek ellen elkövetett többrendbeli hivatali visszaéléssel, magánokirat-hamisításra való többrendbeli felbujtással, hamisított közokirat felhasználására való felbujtással, közokirat-hamisítással, illetve rágalmazó feljelentéssel vádolta meg. A Hargita Megyei Tanács elnöke mellett még 12 vádlottat vontak be az ügybe. A per kezdete óta a mostani a hatodik bíró, és ez lenne a negyedik újrakezdés. (Székelyhon/hírszerk.)



