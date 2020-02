Magyarázatot kér a Calea Neamului Egyesület a tüntetésük engedélyezésének megtagadása miatt

Bukarest Polgármesteri Hivatala nem engedélyezte azt a tüntetést, amelyet február 23-án tervezett megtartani a Cotroceni-palota előtt a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Polgári Fóruma, valamint a Calea Neamului Egyesület. A két szervezet így próbálta volna meggyőzni az államfőt, hogy ne hirdesse ki a módosított közigazgatási törvénykönyvet.



A fővárosi alpolgármester, Aurelian Bădulescu által aláírt átiratban az áll, hogy a tüntetés sértené az 1991/60-as törvény második cikkelyét, vagyis megzavarná az államelnöki hivatal zökkenőmentes működését.



Mihai Târnoveanu, a Calea Neamului Egyesület a Facebookon közölte, hogy magyarázatot kért Bukarest Polgármesteri Hivatalától a visszautasításra. Konkrétan azt kérdezte az illetékes hatóságtól Târnoveanu, hogy milyen módon zavarta volna az elnöki hivatal működését a tervezett tüntetés.







Azt is megemlíti, hogy az általa vezetett egyesület korábban is szervezett már tüntetéseket a fővárosban, és ezek alkalmával minden törvényes előírást betartottak, soha semmiféle incidens nem történt.



'A Calea Neamului Egyesület mélységes felháborodását fejezi ki amiatt, hogy Bukarest Polgármesteri Hivatala elutasította a tevékenységünk jóváhagyását, és úgy véli, hogy ez a gesztus súlyosan sérti a szabad véleménynyilvánítás alkotmányos jogát' - olvasható a bejegyzésben.



A két szervezet képviselői szerint az új közigazgatási törvénykönyv "a román állam második hivatalos nyelvévé teszi a magyart", többek között azáltal, hogy "kiterjeszti a magyar nyelv használatára vonatkozó kötelezettséget a központi intézményekre", illetve lehetővé teszi a magyar nyelv használatát a helyi közigazgatásban olyan esetekben is, amikor a kisebbség aránya nem éri el a 20 százalékot.



Târnoveanu az kéri az államfőtől, "maradjon következetes 2018-as álláspontjához", amikor a két szervezet által is kifogásolt előírások miatt megtámadta a jogszabályt az alkotmánybíróságon. Úgy vélik, az új közigazgatási törvény megsemmisíti Románia alkotmány által előírt nemzetállam jellegét, és "szétporlasztja" a román nyelv egydüli hivatalos nyelv jellegét.



Az egyesület elnöke azt írja, kihallgatást fog kérni az államelnöktől, miután benyújtják a kifogásolt törvénykönyv elleni petíciót, a polgármesteri hivatalnál pedig kérvényezni fogja, hogy jelen lehessen a jóváhagyásokat kibocsátó bizottság ülésén.



Azt is kifejti, egyesülete nem egy bizonyos kisebbség ellen emel szót, hanem egy alkotmánysértő törvény ellen.(agerpres)

