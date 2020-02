Az alkotmánybírósághoz fordult a Nép Ügyvédje az előrehozott választásokról szóló kormányrendelet ellen

Alkotmányossági óvást emelt Romániában a Nép Ügyvédje pénteken az előrehozott parlamenti választásokról szóló, hétfőn hatályba lépett sürgősségi kormányrendelet ellen.



A választási rendszer burkolt módosítását kifogásoló Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) is a héten az alapjogi biztos közbelépését sürgette, mivel Romániában nincs más intézmény, amely normakontrollt kérhet egy sürgősségi kormányrendelet ügyében.



Renate Weber keresetében rámutatott: az alkotmány szerint a kormány nem hozhat sürgősségi rendeletet a választójog terén, a választási rendszert csak a parlament módosíthatja, de - a Velencei Bizottság ajánlása és az alkotmánybíróság korábbi döntései értelmében - nem kevesebb, mint egy évvel a voksolás előtt. Az év végén esedékes rendes parlamenti választásokig is csak 9-10 hónap van hátra, de amennyiben a választásokat előrehozzák, akkor a voksolásra 3-4 hónap múlva - az önkormányzati választások időszakában - kerülne sor.



Az RMDSZ és a PSD is egyebek mellett azt kifogásolta, hogy - a választások előrehozásával kapcsolatos szervezési tennivalók pontosítása mellett - a kormány a választási jogosultságot is kiterjesztette oly módon, hogy a szavazók akár egy másik megye parlamenti képviseletébe is beleszólhatnak, ha a szavazás napján nem saját választókerületükben tartózkodnak.



Weber alkotmányossági óvásában úgy értékelte, hogy a választópolgárok csak akkor adhatnák le bárhol voksukat, ha a szavazólapok minden megyében azonosak lennének, vagyis Románia áttérne a megyei pártlistákról az országos pártlistás rendszerre. Egy ilyen módosításról azonban csak a parlament dönthetne sarkalatos törvényben, több mint egy évvel a voksolás előtt.



A sürgősségi kormányrendeleteket utólag a parlament is megvitatja, és törvényt hoz tartalmuk megerősítéséről, módosításáról vagy elvetéséről. Az előrehozott választásokkal kapcsolatos sürgősségi rendeletet közben szerdán a szenátus már elutasította.



Az RMDSZ és a PSD által kifogásolt sürgősségi kormányrendelet hatályon kívül helyezése akkor következhet be, ha a képviselőház is megszavazza, az államfő pedig kihirdeti az elvetéséről szóló törvényt, vagy ha az alkotmánybíróság helyt ad a Nép Ügyvédje óvásának. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!