Banciu és Băsescu magyarellenessége tízezer lejes bírságot hozott össze a B1 televíziónak

Az Országos Audiovizuális Tanács csütörtöki döntése alapján 10.000 lej bírságot kapott a B1 televízió, a ditrói eset kapcsán sugárzott két műsorában elhangzott diszkriminatív kijelentésekért. Mindkét adás esetében a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat is feljelentést tett.



A Lumea lui Banciu január 30-i adásában a műsorvezető a ditrói pékségben dolgozó két srí-lankai pék helyzetét tárgyalja, dramatizálva. Azt állítja, hogy a ditróiaknak fogalmuk sincs arról, mi történik az országban, azt sem tudják, hogy ki vezeti Romániát, illetve csak a magyarul beszélőket fogadják el a községben.



Banciu szerint Gyergyóditró azon területek közé tartozik, amelyek már nincsenek Románia fennhatóságában. További állításai szerint a magyaroknak a legfontosabb az etnikai kritérium és emiatt akarják eltávolítani a román nyelvet az iskolákból, óvodákból, bölcsődékből és még az inkubátorokból is.



Banciu azt javasolja az Európai Uniónak, hogy teljesen el kell távolítani Magyarországot az EU-ból, és kivágni még a térképről is, elküldeni valahová Kazahsztán és Kína közé. Ditróban egy román televízió adót sem sugároznak. Meglátása szerint a történelem során a románoknak azért kellett távozniuk erről a területről, mert sokat szenvedtek etnikai hovatartozásuk miatt.



A B1 televízió február 2-án sugárzott Dosar de politician című műsorában Traian Băsescu, Románia egykori elnöke tett sértő megjegyzéseket az országban élő magyarokra. A műsor meghívottja szerint komplexusokkal teli nép a magyar és ezért nem tűrnek meg maguk mellett másokat.



Kihangsúlyozta, ami Gyergyóditróban történik az nem a FIDESZ-nek köszönhető, hanem az RMDSZ politikájának. A Szövetség elnöke, Kelemen Hunor megrögzött román ellenes személy, utálja a románokat, és azok ünnepeit is. Hozzátette, úgy bánnak a térségben élő románokkal is, mint a két srí-lankaival.



„Üdvözölöm az Országos Audiovizuális Tanács gyors fellépését és döntését, és remélem, hogy ez is oda vezet, hogy előbb utóbb megszűnik az a gyakorlat, amely szerint egy volt köztársasági elnök ilyen hangnemben beszél az erdélyi magyarságról. Természetesen mindkét adás kapcsán panasszal éltünk a Diszkriminációellenes Tanácsnál is, hiszen nem csak a televízió, de a műsorvezetők és meghívottak is felelősséget kell vállaljanak az elhangzottakért” – nyilatkozta Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat igazgatója. (közlemény)

