Erős szélre figyelmeztetnek a meteorológusok

Vasárnapra és hétfőre két sárga jelzésű figyelmeztetést is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat, ezen kívül narancs jelzést bocsájtottak ki a hegyvidéken – írja a digi24.



Az első sárga figyelmeztetés vasárnap reggel 6 órától délután 18 óráig érvényes. Eszerint a hegyvidéken erőteljes szél várható, a tengerszint felett 1500 méteren túl a széllökések elérhetik a 80-90 km/h-ás sebességet is. Mindeközben havazás is előfordulhat a Keleti-Kárpátok északi részénél.



A második figyelmeztetés vasárnap estétől hétfő estig tart, amikor országszerte megerősödnek a széllökések. Moldvában, és egész Erdély területén a szél sebessége elérheti a 65–80 km/h-ás sebességet. Szintén Erdélyben, de főként az ország északi részén csapadékra is lehet számítani.



A narancs jelzés kimondottan a hegyvidéki területekre szól, ez vasárnap este 8 órától hétfő délután 6 óráig érvényes. Az előrejelzések szerint a tengerszint feletti 1600 méternél magasabb területeken a széllökések 110–130 km/h-ás sebességet is elérhetik, ez már az első fokozatú hurrikánnak felel meg. Az előrejelzés főként a Keleti-Kárpátok hegységeit érinti. (digi24, hírszerk.)



