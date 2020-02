A magyarellenes megnyilvánulásairól hírhedt Marius Paşcan is Marosvásárhely polgármestere akar lenni

Marius Paşcan, a Népi Mozgalom Pártjának (PMP) parlamenti képviselője is indulni szeretne Marosvásárhely polgármesteri tisztségéért. Ezt maga az egykori Maros megyei prefektus jelentette be a hétvégén a Marosvásárhelyi Rádió egyik adásában.



Paşcan azt állítja, hogy elégedetlen a város jelenlegi vezetőségével, mivel szerinte már 10 éve annak, hogy a város fejlődése teljesen megrekedt, Marosvásárhely egy „tócsában” topog és a polgárok „szomorúan és tehetetlenül” nézik azt, ami a városukban történik.



A magyarellenes megnyilvánulásairól hírhedt politikus tervei között szerepel, hogy folytatja a Marosvásárhelyt elkerülő, Koronka, Jedd és Nagyernye közötti út építését, parkolóházak létesítését és a tömegközlekedés korszerűsítését is említette, továbbá egy harmadik Maros-híd megépítését is szeretné megvalósítani polgármesterként.



A politikus egyébként a Facebook-oldalán is közzétette egy olyan felmérésnek az eredményeit, amelyet a Ești din Târgu-Mureș dacă... nevezetű Facebook-csoportban osztottak meg, és ahol a tagok szavazhattak arról, hogy ki legyen Marosvásárhely következő polgármestere. A szavazásból Paşcan került ki győztesként, aki majdnem százzal több szavazatot kapott, mint a magyar jelölt, Soós Zoltán.







A PMP parlamenti képviselője a múltban legfőképpen a magyarellenes kirohanásaival vált hírhedté az erdélyi magyarok körében. Ő volt az, aki azt mondta, hogy a sürgősségi számot kell hívni, ha valaki székely vagy magyar zászlót lát, de Maros megye prefektusaként elindította a magyar nemesi családoknak visszaszolgáltatott Maros menti erdők újraállamosítási pereit, sőt később azt nyilatkozta, hogy a Bánffy-erdők visszaszolgáltatásának megakadályozására a legbüszkébb. (hírszerk.)



Nyitókép: RTM

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!