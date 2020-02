A statisztikák szerint Csíkszereda az ország egyik legbiztonságosabb városa, de lehet csak azért, mert ritkán jelentik a bűncselekményeket

A statisztikák alapján Csíkszereda az ország legbiztonságosabb megyeszékhelyei között található – állítja Nicolae Florin Ghenci, a Csíkszeredai Városi Rendőrség főfelügyelője –, de a bűncselekmények, szabálysértések alacsony száma annak is köszönhető, hogy kevesen riasztják a rendőrséget a kihágások esetén. A legjobb tanú a térfigyelő kamera, a polgármesteri hivatal pedig idén is bővíti a meglévő hálózatát.



Csíkszereda Polgármesteri Hivatala közös sajtótájékoztatót tartott a közbiztonság témájában feburár 24-én, hétfőn a Csíkszeredai Városi Rendőrség főfelügyelőjével, Nicolae Florin Ghenci-vel, és a Hargita Megyei Rendőr-felügyelőség szóvivőjével, Gheorghe Filippel.



A tájékoztató vezérfonalát a roma-gócpontok környékén tapasztalt bűncselekmények, kihágások képezték. A Petőfi Sándor utcában lakó romák viselkedése ellen több mint 370-en emeltek szót petíció formájában, ennek eredményeként pedig február 20-án, múlt csütörtökön több intézmény összehangolt ellenőrzést tartott a szociális lakásokban.



Füleki Zoltán alpolgármester elmondta: a háztartások nagy többségét rendben találták, súlyos problémák éppen annál a családnál voltak, amelynek tagjai miatt elindították a petíciót. A városi főfelügyelő kifejtette: indokolt esetekben bírságoltak is. A rendőrség újabban külön járőrszolgálatot is indított a Petőfi Sándor utcán.



A meghívottak emlékeztettek: a romatelepeken évente 5–8 alkalommal végeznek ellenőrzéseket prevenciós jelleggel, de számos eset megelőzhető lenne, ha a bűncselekményeket, kihágásokat jelentenék a rendőrségnek. A bejelentések hiányában ugyanis a statisztikák nem árulkodnak kimagasló bűnözésről.



Újságírói kérdésre a meghívottak elmondták: a helyi rendőrséget hasznos partnernek tekintenék. Ennek kapcsán Füleki Zoltán hozzátette: a helyi rendőrség vezetőjének versenyvizsga-kiírási dossziéját jelenleg is elemezi a Köztisztviselők Országos Ügynöksége, a kedvező választ követően pedig ismét meghirdetik az állást.



A polgármesteri hivatal és a városi rendőrség együttműködésében a legnagyobb segítséget egyébként a hivatal által felszerelt térfigyelő kamerarendszer nyújtja.



Ghenci „a legjobb tanúnak” nevezte a 47 kamerából álló, és a rendőrség által is gyakran használt rendszert.



A Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának közleménye szerint a polgármesterség 2013 óta minden évben szereltetett fel készülékeket, és a rendszert idén is bővíteni fogják. Valamennyi romatelep bejáratát „felvigyázza” egy-egy kamera, és esetleges gyanúsítottak azonosításában fontos szereppel bírnak. A felvételeket 20 napig őrzi a rendszer, ezért a bűncselekmények elkövetését követő napokban, hetekben sem késő panaszt tenni, írja a közlemény.. (közlemény)

