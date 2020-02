Kvórumhiány miatt berekesztették a parlamenti ülést a kormány beiktatásáról

Marcel Ciolacu képviselőházi elnök hétfőn bejelentette: Titus Corlăţean szenátusi elnökkel együtt tudomásul vette, hogy a kormány beiktatásáról dönteni hivatott parlamenti ülésen nem volt meg a kvórum, emiatt az ülés berekesztéséről döntött, de csak azt követően, hogy Ludovic Orban ügyvivő kormányfővel is beszélt.



"Beszéltem a kijelölt, vagy ügyvivő, újabban alkotmányellenes miniszterelnökkel, tudomásul vettük a kvórumhiányt és megvitattuk, hogy eljárásilag folytatható-e a vita. Közösen megállapítottuk, hogy nem. Az ülést azonban meg kellett tartani" - nyilatkozta Ciolacu a parlamentben, miután kvórumhiány miatt berekesztette a második Orban-kormány beiktatásáról dönteni hivatott ülést.



A képviselőház és a szenátus közös házszabályzata értelmében a kormány beiktatásáról döntő parlamenti üléshez minimum 233 törvényhozó jelenlétére van szükség.



A 465 parlamenti képviselőből mindössze 188-an voltak jelen a teremben.



Az üléssel egy napon született meg az az alkotmánybírósági döntés, miszerint alkotmányos természetű jogi konfliktus alakult ki az Államelnöki Hivatal és a parlament között azáltal, hogy Klaus Johannis államfő ismét a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökét, Ludovic Orbant bízta meg kormányalakítással.



A taláros testület szerint Johannis elnöknek újabb kormányfőjelöltet kell nevesítenie.



Az alkotmánybíróság hétfőn tárgyalta azt a beadványt, amelyet a képviselőház és a szenátus elnöke nyújtott be, kérve a taláros testülettől, állapítsa meg, hogy az államfő alkotmányos konfliktusba került a parlamenttel, amikor a parlament által bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott kabinet vezetőjének, Ludovic Orbannak adott ismét kormányalakítási megbízást.



A beadványban hangsúlyozzák, azáltal, hogy ismét Orbant bízta meg kormányalakítással, Románia elnöke semmibe vette a parlament döntését.



Az aláírók szerint Orban miniszterelnöki jelölése az alkotmány előírásaival is szembemegy, többek között sérti az intézmények közötti lojális együttműködés elvét. (agerpres)

