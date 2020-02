Az alkotmánybíróság hétfői döntése a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) kedvez - jelentette ki Ludovic Orban kijelölt kormányfő.



"Egyetlen olyan előírás sincs az alkotmányban, amely megakadályozná Románia elnökét, hogy olyan kormányfőjelöltet nevesítsen, mint amilyen én vagyok. Egy jó ideje azonban majdnem minden alkotmányos természetű jogi konfliktussal vagy az alkotmánybírósághoz benyújtott panasszal kapcsolatban a PSD javára döntött a taláros testület, akár a PSD-frakciók, akár a két házelnök nyújtott be panaszt, így volt ez Dragnea alsóházi elnöksége idején, és így van most is. (...) Személy szerint nem tudom felfogni, milyen alkotmányos előíráson alapszik ez a döntés" - magyarázta Orban.



A kijelölt kormányfő szerint az alkotmánybíróság ellentmond saját korábbi döntésének, ugyanakkor a taláros testület keddi határozata - véli - kihat Románia elnökének alkotmányos hatáskörére.



Az ügyvivő kormányfő úgy véli, hogy a kormány beiktatásáról dönteni hivatott parlamenti ülésnek le kellett volna zajlania, az alkotmánybírósági döntés "egyszerű közlése" nem kellett volna befolyásolja ezt.



"Ma (hétfő - szerk. megj.) a PSD valamennyi törvényhozója ellógta az ülést, megszegve ezzel a házszabályban előírt azon kötelezettségüket, hogy jelen legyenek a munkahelyükön. A PSD egész egyszerűen bojkottálta az ülést, és szerintem ez a bojkott nem véletlen" - tette hozzá.



Orban szerint van esély az előre hozott választások kiírására.



Hozzátette, az államelnöknek kell döntenie a kormányfő kinevezéséről.



"A PNL kormányfőjavaslata ismert (...) A PNL vezezősége minden helyzetre készen áll" - mutatott rá Orban, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy megpróbál kialakítani egy parlamenti többséget, azt azonban nem mondta el, hogy milyen céllal. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!