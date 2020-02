Kormány: Ajánlások és információk az új koronavírusról

Gyakori kézmosás, az akut légúti fertőzésben szenvedő betegekkel való érintkezés kerülése, a különféle felületek tisztítása klór- vagy alkohol alapú fertőtlenítőszerekkel, védőmaszk használata - egyebek mellett ezeket az óvintézkedéseket javasolja a kormány az új típusú koronavírus esetleges terjedésének korlátozása érdekében.



„A maszk felhelyezése előtt mosson kezet szappannal és vízzel, vagy használjon alkoholos antibakteriális gélt. Használjon védőmaszkot, és gondoskodjon róla, hogy ne maradjon rés az arc és a maszk között. Használat közben lehetőleg ne érjen hozzá a maszkhoz. Ha ez mégis megtörténik, mosson kezet szappannal és vízzel vagy alkoholos antibakteriális géllel. (...) Gyakran mosson kezet, kerülje az akut légzőszervi fertőzésekben szenvedő személyekkel való érintkezést, ne érintse meg a szemét, az orrát, a száját, ha nem tiszta a keze, takarja el az orrát és a száját, ha tüsszent vagy köhög, orvosi ajánlás nélkül ne szedjen vírusellenes gyógyszereket vagy antibiotikumokat. Tisztítsa meg a felületeket klór- vagy alkohol alapú fertőtlenítőszerekkel, csak akkor használjon védőmaszkot, ha úgy érzi, hogy meghűlt, vagy fertőző betegek közelében van. A Kínában gyártott vagy onnan kapott csomagok nem veszélyesek, a háziállatok nem terjesztik ezt az új vírustípust. Amennyiben láza van vagy köhög, és nemrég olyan országban járt, ahol igazolt koronavírusos fertőzéseket regisztrálták, hívja az 112-es egységes segélyhívószámot, és szóljon erről a diszpécsernek” - áll a kormány által kiadott közleményben.



A koronavírusok az állatokban és az emberekben egyaránt megtalálható vírusok népes családjának részét képezik.



Az új típusú koronavírus az embereket fertőzi meg, különféle betegségeket okozva, kezdve az egyszerű hűléstől a súlyos légzőszervi betegségekig, például a közel-keleti légzőszervi szindrómáig és a súlyos akut légzőszervi szindrómáig (Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS).



Ez a koronavírus egy új koronavírustörzs, amelyet embernél korábban nem azonosítottak. A "2019-nCov" névre keresztelt vírust korábban nem mutatták ki, amíg 2019 decemberében ki nem tört a járvány a kínai Vuhanban.



A "2019-nCov" ugyanabból a víruscsaládból származik, mint a SARS, de nem ugyanaz a vírus.



Más légzőszervi megbetegedésekhez hasonlóan a koronavírus-fertőzés enyhe tüneteket, például orrfolyást, torokfájást, köhögést és lázat válthat ki, de súlyosabb lefolyású is lehet, tüdőgyulladást vagy légszomjat okozhat.



Az idősek, más betegségben is szenvedők (cukorbetegség, szívbántalmak) könnyebben megfertőződnek.



A koronavírus általában egy fertőzött emberrel való 'szoros' kontaktus útján terjed.



"Az új koronavírus légúti vírus, amely elsősorban fertőzött személyekkel való érintkezés útján terjed, köhögés, tüsszentés, nyálcseppek és orrváladék részecskéinek belégzésével. Egyelőre nem ismert, hogy külső felületen meddig maradhat életben a vírus, de az előzetes információk arra utalnak, hogy a "2019-nCov" néhány órát vagy ennél is hosszabb ideig is megmarad" - írja a kormány közleményében.



A jelentések szerint egy megfertőződött személy már a tünetek jelentkezése előtt tovább fertőzhet. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a "2019-nCov" vírust a tünetekkel rendelkezők terjesztik.(agerpres)

