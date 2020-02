Kelemen Hunor: fontos az előrehozott választás is, de most fontosabb felkészülni a koronavírus-járványra

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) közölte, hogy a mostani politikai káoszban jó lenne eljutni addig, hogy legyen előrehozott választás Romániában.



A szövetségi elnök szerint azonban van egy ennél sokkal égetőbb kérdés is, ez pedig az emberek egészsége és biztonsága.







„... azt tapasztaljuk, hogy a koronavírus-járvány itt van már az ország határainál. Nem szabad most pánikolni. Az ügyvivő kormánynak nem az előrehozott választások megszervezése a feladata, hanem az, hogy foglalkozzon a közegészségügyi kérdésekkel. A kormány el tud fogadtatni határozatokat, ki tud bocsátani miniszteri rendeleteket, létezik is egy sürgősségi kormányrendelet, amely a koronavírussal kapcsolatos intézkedéseket elrendeli, amit mi a parlamentben támogatni is fogunk”- írta Facebookon közzétett bejegyzésében az RMDSZ elnöke. (hírszerk.)



