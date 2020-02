Kézfertőtlenítő dobozokkal szerelték fel a városi buszokat Tordán

Az országban elsőként kézfertőtlenítő dobozokat helyeztek el a tordai közszállítási járműveken, számolt be a hírről a Kolozsvári Rádió







A hatóságok arra biztatják az utasokat, hogy felszállás után, illetve leszállás előtt is vegyék idénybe a kézfertőtlenítőket. Az alkoholos kézfertőtlenítő köztudottan megöli a legtöbb kórokozót: a legtöbb baktérium törzset, gombát és számos vírustörzset is.



A tordai önkormányzat azt tervezi, hogy hasonló kézfertőtlenítőket helyeznek el a következőkben a tanintézményekben, középületekben illetve a város forgalmasabb pontjain. (Kolozsvári Rádió/hírszerk.)



Nyitókép: Torda Polgármesteri Hivatala/Facebook

