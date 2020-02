Florea panaszkodik, hogy „idiótákkal van körülvéve”, és semmi szín alatt nem támogatja Pașcant

Egyórás sajtótájékoztatót tartott kedden délben Dorin Florea. A Marosvásárhelyt 2000 óta vezető polgármester a koronavírustól a megyei tanácson át, az örömlányokat és a hidegvölgyi közösséget megfeddve érintette a választásokon való indulását is.



A sajtótájékoztatón elhangzottakat, a marosvasarhelyiek.ro portál szedte egy csokorba, ezt közöljük az alábbiakban mi is, a teljesség igénye nélkül.



A portál szerint Florea még nem döntötte el, hogy ismételten megméretteti-e magát a közelgő polgármester-választáson, annyit azonban elárult, hogy semmilyen szín alatt nem támogatja Marius Pașcan jelöltségét, aki nemrégiben lengette be, hogy indulni kíván a polgármesteri székért.



Florea azt állítja magáról, hogy egyszerűen nem tud szerény lenni, mivel senkit sem látott még a helyi politikában, aki felkeltse az érdeklődését.



„Nem találok senkit, aki értené a város dolgait – körbe vagyok véve politikai bohócokkal és idiótákkal”- idézte a polgármester szavait a hírportál.



Elmondása szerint az önkormányzatokba a magyarok és a románok is a: „Hülye, hülye, de legalább az én hülyém” - jelszó alatt neveznek ki tagokat. A polgármester elárulta, hogy érdekli a megyei tanácselnöki tisztség is, de csak azért, hogy megmutassa, hogy „ezek” nem csináltak semmit.



A portál közlése szerint a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Florea szerint le kell állítani a visszaszolgáltatásokat, továbbá két hidat is kellene építeni a Maroson át.



Marosvásárhely polgármestere szerint a koronavírus egy hisztériakeltés, a marosvásárhelyieknek pedig az üzente, hogy táplálkozzanak jól és vigyázzanak magukra.



A sajtótájékoztatón a polgármester kitért a prostituáltak helyzetére is, akiket állítása szerint neki sikerült eltüntetnie a Kossuth utcából , most pedig a városi bekötőút következik. Továbbá azt ígérte, hogy meg fog szüntetni mindenféle segélyt a szinte teljes egészében romák által lakott Hidegvölgyben, „ha nem lesz ott rend”. (marosvásárheyiek.ro/hírszerk.)

