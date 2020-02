Egészségügyi államtitkár: senki nem akar rejtegetni semmit a koronavírussal kapcsolatban

A koronavírussal kapcsolatban "senki nem akar rejtegetni semmit" - jelentette ki kedden Horaţiu Moldovan, az egészségügyi misztérium államtitkára, hozzátéve: el szeretnék kerülni a pánikot, ezért fontosnak tartják, hogy ne jelenjenek meg olyan tartalmak, amelyek "nem valósak".



"A hatóságoknak semmiképpen nincs rossz szándékuk. A hatóságok a román államot és Románia lakosságát képviselik. (...) A koronavírussal kapcsolatban senki nem akar rejtegetni semmit, de el szeretnénk kerülni a nem valós információk terjedése miatt esetleg fellépő pánikot is. Nem mondjuk azt, amit nem tudunk, nem tudhatunk abszolút mindent, nem is szükséges, hogy mindig, minden részletet ismerjünk, azt mondjuk, ami fontos és releváns, és azt senki sem próbálja rejtegetni" - mondta az államtitkár a parlamentben.



Moldovan fontosnak nevezte, hogy ne keltsenek fölösleges riadalmat, és hogy a lakosság figyeljen a járványtanászok és a családorvosok utasításaira.



Emlékeztetett: az új típusú koronavírusnak nincs specifikus kezelése.



"Jelenleg nincs birtokunkban gyógyszer a koronavírus-fertőzés gyógyítására, mint ahogy védőoltásunk sincs. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint néhány hónapon belül állíthatnak elő egy koronavírus elleni oltást" - mondta Moldovan. (agerpres)





Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!