Ludovic Orban visszaadta kormányalakítási megbízását

Visszaadta a kormányalakítási megbízását Ludovic Orban miniszterelnök-jelölt, ügyvivő kormányfő, miután a parlament nem szavazott a bizalmat az új kormánynak a házszabály által megszabott 15 nap alatt - jelentette be kedden Klaus Johannis államfő.



Az elnök a Szociáldemokrata Pártot (PSD) tette felelőssé a kormányválság elhúzódásáért, arra hivatkozva, hogy PSD bojkottálta a hétfői bizalmi szavazást, hozzájárulva ahhoz, hogy a parlament határozatképtelen legyen a voksolás napján.



"A PSD bojkottálta a tegnapi ülést, ezért nem került sor a szavazásra. Így azt kockáztatjuk, hogy patthelyzet alakul ki, márpedig ez az utolsó dolog, amit jelen körülmények között szeretnénk. (...) Mi tovább akarunk lépni, a dolgoknak mozogniuk kell, az országot kormányozni kell" - magyarázta Johannis.



Johannis szerdára újabb egyeztetésekre hívta a parlamenti pártokat és nem tartja kizártnak, hogy a nap végéig megnevezi kormányfő-jelöltjét. Az egyeztetésekre szerdán 16 és 20 óra között kerül sor a Cotroceni-palotában. Johannis azt is elmondta, hogy továbbra is Ludovic Orbant tekinti a legesélyesebbnek arra, hogy kormányalakítási megbízást kapjon.



Az elnök hangsúlyozta, hogy "nagyon elégedett" Ludovic Orban miniszterelnöki munkájával. Azt mondta, az Orban-kormány rövid idő alatt számos fontos intézkedést hozott, amelyekre szüksége volt az országnak, az előző kormányok azonban csak halogatták ezeket. "Ha vonalat húzunk, nemhogy nincs amit felrónom neki, sőt: meg kell dicsérnem" - nyomatékosította.



Az alkotmánybíróság hétfőn megállapította, hogy Johannis alkotmányos konfliktusba került a parlamenttel, amikor a frissen leváltott Orbant bízta meg ismét kormányalakítással. (agerpres/mti)





