Koronavírus: elkezdték felvásárolni a tartós élelmiszereket egyes szatmárnémeti üzletekből

Úgy tűnik, a koronavírus terjedésétől való félelem elkezdte Szatmárnémetiben is éreztetni a hatását.



Miután a napokban a szomszédai lefogtak egy Máramaros megyeit nőt, és a rendőrséget is ráhívták, mivel az olaszországi útját követően rosszul lett egy üzletben, Szatmárnémetiben az emberek elkezdték felvásárolni a tartós élelmiszereket.



A pánik nem általános, egyes bevásárlóközpontokban csak elvétve találkoztak olyanokkal, akik készülnek a nehéz napokra, például nagy tételben vásároltak lisztet és olajat.





A liszt, gríz és a rizs mellett a száraztészta készletet is felvásárolták az egyik szatmárnémeti szupermarketben

Egy kisebb körút során azonban találtunk olyan szupermarketet (a Magyar utcán), ahol felvásárolták az összes lisztet, grízt és száraztésztát, és a rizsből is alig maradt pár zacskónyi. Mint megtudtuk, a keddi nap során ürítették ki a készleteiket olyannyira, hogy a raktárban sem maradt ezekből a tartós élelmiszerekből.Az Observator ennél fokozottabb bevásárlási lázról számolt be Máramaros megyében, ahol a bevásárlóközpontok tájékoztatása szerint többen vásároltak nagy tételben alapélelmiszereket, mint a karácsonyi ünnepekkor. Mérsékeltebb, de létező bevásárlási tendenciáról számolt be Bukarest kapcsán a Hotnews is.