Ciolacu jelölteti magát a PSD elnöki tisztségére

Versenybe száll a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöki tisztségéért a párt február 29-ei kongresszusán, jelentette ki kedd este Marcel Ciolacu ügyvivő pártelnök.



A Realitatea Plus műsorában Cioalacut megkérdezték, hogy jelölteti-e végül magát a párt elnöki tisztségére, amire ő igennel válaszolt.



Megemlítette, a jelöléseket péntek délig lehet benyújtani, és ő szeretné, hogy legyenek ellenjelöltek.



Kifejtette, még nem építette fel a csapatát, de nagyon szeretné, ha Sorin Grindeanu is csatlakozna hozzá, és ezt javasolta is neki. Örülne ugyanakkor annak is, ha Paul Stănescu továbbra is vállalná a főtitkári tisztséget.(agerpres)



Nyitókép: Fanatic.ro





