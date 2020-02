Mintát vesznek azoktól a személyektől, akik kontaktusba kerültek a koronavírusos olasz állampolgárral

A Gorj megyei közegészségügyi igazgatóság (DSP) képviselői a keddről szerdára virradó éjszaka biológiai mintákat vettek 13 személytől, akik korábban kontaktusba kerültek a koronavírus fertőzéssel azonosított és egy rimini-i kórházba beutalt olasz állampolgárral, nyilatkozta Cristinel Rujan Gorj megyei prefektus szerdai sajtótájékoztatóján.



A prefektus szerint azonban a mintavétel még folyamatban van, további 19 személyt vetnek alá az eljárásának, akik esetében azonban már elrendelték az otthoni elszigetelést.



A 13 személy között van az olasz állampolgár Peşteana településen élő anyósa és apósa, illetve gyerekek is. Esetükben a hatóságok szintén elrendelték az otthoni elszigetelődést.



A prefektus elmondta, járványügyi vizsgálatot kezdeményeztek, azonosítanak minden olyan személyt, akivel a fertőzött olasz állampolgár kontaktusba került romániai tartózkodása során, február 18-a és 22-e között. Az azonosított személyek közül még senkinek sincsenek fertőzésre utaló tünetei, de a 13 személytől vett biológiai mintát az éjszaka folyamán már elküldték a Matei Balş Intézethez.



Hozzátette, a hatóságok rekonstruálták az olasz államolgár Gorj megyében megtett útvonalát.



A sajtótájékoztatón szintén jelen levő Cosmin Popescu Gorj megyei tanácselnök elmondta, hogy a keddről szerdára virradó éjszaka két személy önként jelentkezett a târgu jiu-i kórházban, jelentve, hogy kontaktusba kerültek az olasz állampolgárral. Esetükben is elrendelték az otthoni elszigetelődést.



A hatóságok hangsúlyozták, hogy a járványügyi vizsgálat folytatódik azokon a helyeken, ahol a fertőzött férfi megfordult.



A külügyminisztérium kedd este közölte, hogy Craiován és Gorj megyében járt február 18-a és 22-e között az az olasz állampolgár, akiről Olaszországba való visszatérte után kiderült, hogy koronavírussal fertőződött.



A külügy közleménye értelmében a 71 éves, olasz férfi román állampolgárságú feleségének rokonait látogatta meg Romániában, és több üzleti tárgyalása is volt itt.



Az olasz polgári védelem által a minisztériumnak közvetített információk értelmében a férfi február 18-án szállt le a craiovai reptéren, és romániai tartózkodása alatt Gorj megyében szállt meg, ahol kapcsolatba került az anyósával és több más személlyel.(agerpres)





