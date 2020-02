Kelemen Hunor: le kell venni az előrehozott választásokat a napirendről

Az RMDSZ elnöke a Facebook-oldalán közölte, hogy véleménye szerint le kell venni ezt a kérdést a napirendről, mivel az országnak jelenleg politikai kormányra van szüksége, amelyhez megfelelő támogatottság is társul.







„Olyan koalíciós kormányra van szükségünk, amely egyensúlyt teremt a gazdaságban, és elsődleges feladatának tekinti a koronavírus-járvány megelőzését. A járvány sajnos elérte az ország határait, ebben a helyzetben pedig semmi sem lehet előrébb való az egészségnél”- közölte a szövetségi elnök.



Kelemen Hunor kifejtette, hogy ezt az álláspontot fogják képviselni a szerda délutáni államelnöki konzultáción is.



„Nem csúszómászó kormányt akarunk, hanem olyat, amely lábra tud állni! Nem technokrata kormányt akarunk, hanem olyat, amelyet felelősségre lehet vonni. És az előrehozott választást is csak abban az esetben tudjuk támogatni, ha az emberek előbb biztonságban érzik magukat, és egészségükre semmi sem jelent veszélyt”- írja. (hírszerk.)

