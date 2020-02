» Ditró: békülni látszik a pékség és a község, közben egy másik helyi cég is alkalmazna külföldieket

Találkozott egymással Köllő Csaba, a Ditrói Pékség igazgatója és Biró Károly segédlelkész, hogy a közelmúltban kialakult konfliktust, félreértéseket rendezzék. A Facebookon közzétett bejegyzések szerint ez sikerült is.











A pékség - a bejegyzés szerint - biztosította a segédlelkészt, hogy az öt évvel ezelőtt tapasztalt problémák a cégnél már nem állnak fenn, és várják a ditrói szakemberek jelentkezését, akiket továbbra is szívesen alkalmaznának. Biró Károly segédlelkész szerint is sikerült tisztázni a félreértéseket, és ezért munkavállalásra biztatta a ditróiakat.



Puskás Elemér polgármester az Agerpres hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy „kezd megoldódni a konfliktus” és az érintettek „normális lépéseket” tettek az ügyben. A pékségben jelenleg három három Srí Lanka-i vendégmunkás dolgozik és további három nepáli érkezésére számítanak, akik rakodómunkásként fognak majd dolgozni.



Corina Constantin, a külföldi munkaerőt közvetítő bukaresti cég illetékese a hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy egy másik ditrói vállalat is jelezte feléjük, hogy ők is alkalmaznának külföldieket. Az illetékes elmondása szerint a másik cég 5-10 külföldit szeretne foglalkoztatni. (hírszerk.)





