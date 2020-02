Megszűnt az utolsó erdélyi alapszervezete is a Jobbiknak

Kilépett a Jobbik Magyarországért Mozgalomból Lokody Levente. Ezt maga párt Maros megyei alapszervezetének elnöke jelentette be Facebook-oldalán, közölve azt is, hogy ezzel megszűnt az alapszervezet is, és így a Jobbiknak egyetlen egy alapszervezete sem maradt Erdélyben.





Lokody levente Fotó: Lokody Levente Facebook-oldala

Lokodi, aki a legutóbbi tisztújításon egyetlen kihívója voltfrissen megválasztott elnöknek, elmondta, hogy ő mint elnökjelölt egy jobbközép konzervatív síkon szerette volna tartani a Jobbik irányelveit, de azt az új irányvonalat, amely a Jobbikot ma meghatározza, így tovább nem tudja felvállalni.„Döntésemet szabad akaratból, a konzervatív jobbközép irányvonal melletti kiállás, lelkiismeretemre hallgatva hoztam meg! Továbbra is a Fideszes pártállam lebontásáért fogok küzdeni azokkal, akik hajlandóak ebben együttműködni”- írja bejegyzésében Lokodi Levente, aki elmondása szerint készen áll arra, hogy újra letegye egy jobboldali konzervatív politika alapjait.Lokody korántsem az egyetlen távozó a pártból, nemrég annak budapesti elnöke lépett ki,parlamenti képviselő,volt parlamenti képviselő, négy budapesti önkormányzati képviselő is otthagyta az alakulatot. Friss hír , hogy hat debreceni politikus is távozik.A Maros megyei alapszervezet megszűnésével végleg eltűnik a Jobbik Erdélyből, 2014-ben még arról írtunk , hogy nyolc alapszervezete van.