Ciolost javasolja kormányfőnek az USR

Amennyiben kialakul egy parlamenti többség, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szívesen részt vesz a kormányzásban - jelentette ki Dan Barna, az alakulat elnöke a Klaus Iohannis államfővel folytatott kormányalakítási tárgyalásokat követően. Dan Barna azt is elmondta: az USR-ből és az Igazság, Egység és Szolidaritás Pártjából (PLUS) álló szövetség Dacian Cioloşt javasolta a kormányfői székbe.



"Jelenleg reális és akut politikai válság van Romániában, ami azt jelenti, hogy az elnök által támogatott megoldás, amely arra alapoz, hogy a PNL egymaga helytáll a kormányban és a parlamentben, nem működik. Jelenleg szélesebb körű, becsületes és tartalmas együttműködésre van szükség ahhoz, hogy Románia kilábaljon a krízisből, ezért az USR egyértelműen kifejezte, hogy kész miniszterekkel részt venni a kormányzásban, amennyiben kialakul a szükséges parlamenti többség" - mondta Barna.



Hozzátette: a kormányzásban való részvételhez az USR feltételként szabja meg, hogy a kormányalakításra felkért miniszterelnök-jelöltnek célja legyen a kétfordulós polgármester-választások bevezetése.



"Dacian Cioloşt javasoltuk a kormányfői tisztségre. Az államelnök tudomásul vette, és közölte, hogy a nap végéig megfontolja a dolgot" - mondta Barna. (agerpres)



