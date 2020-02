A Palocsay gyümölcsös rovására enyhítenék a kolozsvári forgalmat?

A Palocsay gyümölcsösnek egyik része átkerül a kolozsvári önkormányzat tulajdonába, erről döntöttek a tegnap a képviselőházban. A tulajdonjog átadása hozzájárul a forgalom csökkentéséhez a Györgyfalvi és Borháncs negyedek egyik szakaszán, ahova az útszakasz szélesítése mellett egy körforgalmat is létrehozhatnak - áll a Kolozs Megyei RMDSZ közleményében.



A törvénytervezet kidolgozásában Csoma Botond Kolozs megyei képviselő is részt vett. „Kolozsváron mindig is problémát jelentett a forgalom, hisz a gyorsan fejlődő városba egyre több autó van, ami növeli a torlódások kialakulását. Szükségszerű volt egy ilyen törvénynek az elfogadására, hisz így sokkal gyorsabban lehet majd közlekedni a csúcsforgalmi időszakokban és növeli a közlekedésbiztonságot” – mondta el a képviselő. (közlemény)



