» Ezen az ingyenes számon informálódhatsz a koronavírusról

Az állampolgárok a 0800800358-as zöld számon kérhetnek információkat a koronavírussal kapcsolatban - tájékoztatott csütörtökön az egészségügyi minisztérium.





A hatóságok azt kérik, hogy a 112-es egységes segélyhívószámot továbbra is csak sürgősségi esetekben hívják, a koronavírussal kapcsolatos információkért használják a 0800800358-as zöld számot.Ezen a számon naponta - beleértve szombatot és vasárnapot is - 8 és 23 óra között adnak tájékoztatást.A zöld számon információkkal szolgálnak a betegség tüneteiről és a fertőzés megelőzésének módjáról.A hatóságok hangsúlyozzák: ez egy információs zöldvonal, sürgősségi esetekben - ha felmerül a gyanú, hogy valaki koronavírussal fertőződött - továbbra is a 112-es egységes segélyhívószámot kell hívni.Hozzáteszik: mind ez idáig Románia területén egyetlen koronavírus-fertőzést igazoltak, tehát nem lehet járványról beszélni.