Az egészségügyi minisztérium hivatalos kommunikátorokat nevez ki, hogy tájékoztassák a lakosságot a koronavírusról

Tizenkét, egészségügyi témában jártas kommunikátorból álló csapatot hozott létre a szaktárca, akik a koronavírusról fognak információkat szolgáltatni a televíziós műsorokban és az online médiában – közölte Victor Costache ügyvivő egészségügyi miniszter a csütörtöki kormányülésen. A csoport vezetői Adrian Streinu Cercel, a járványtani intézet igazgatója és Alexandru Rafila, a mikrobiológiai társaság vezetője.



A kormányülésen Ludovic Orban ügyvivő miniszterelnök arra kérte az egészségügyi minisztert, hogy a csoportba vegyék be Andi Manciu kommunikációval megbízott államtanácsost is, és minden lehetséges médiacsatornán, szakértők közreműködésével tájékoztassák a lakosságot a koronavírus mibenlétéről a pánik elkerülése érdekében.



Marcel Vela arról számolt be a kormányülésen, hogy az utóbbi 24 órában 3210 személy érkezett Románia területére Olaszországból, kétharmaduk közúton vagy vasúton, egyharmaduk pedig repülővel. Azt is elmondta, növekvőben van azok száma, akik saját személygépkocsin érkeznek Romániába. (agerpres)





