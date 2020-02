Újságírók indítottak mozgalmat a közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében

Egyelőre aláírásokat gyűjtenek, a cél pedig az, hogy olyan társadalmi támogatottságot biztosítsanak a kezdeményezésnek, mint Hollandiában, ahol nagyságrendekkel sikerült visszaszorítani a közúti balesetek számát.



Az nemrég alapított, inclusive.ro közösségi finanszírozású hírportál munkatársai tájékoztató kampányba és aláírásgyűjtésbe kezdtek, abban bízva, hogy társadalmi nyomásra megváltozhatnak a kétségbeejtő hazai baleseti statisztikák. Mint írják, a romániai utak számítanak a legveszélyesebbeknek Európában: 2018-ban közel 1900 halálesetet, és több mint 8 ezer súlyos sérüléssel járó balesetet regisztráltak. Ez kétszerese az uniós átlagnak.



A legveszélyesebb szakaszoknak a városi utak számítanak, itt történik a balesetek háromnegyede. A portál által megszólaltatott közlekedésbiztonsági szakértő, Theodora Călinescu arról beszél a tájékoztató filmsorozat első részében, hogy a romániai városokban a balesetveszély hatszorosa az uniós átlagnak. Romániában évente egymillió emberből 12 hal meg az utakon. A szakértő szerint a helyzet megváltoztatása érdekében feltétlenül szükséges új intézkedések foganatosítása.



Kifejti, mivel a gyalogosak a legsérülékenyebbek, az ő szempontjaikat kell elsősorban szem előtt tartani. Konkrét javaslatokat is megfogalmazott, melyek között az első helyen a „nevelést” említette, lényegében a vonatkozó szabályok betartatására utalva. Főként a sebességkorlátozások betartatása terén, hiszen jelenleg Romániában egyáltalán nem működik automata sebesség-ellenőrző rendszer. Mint kiderült, egy EU-s felmérésben a maximális 10 pontot mindössze 5-öt kaptunk meg a sebességkorlátozások betartása terén.







Theodora Călinescu szerint bevált megoldásnak számít körforgalmak kialakítása a veszélyesnek minősülő kereszteződésekben, valamint az alternatív előzősávok létesítése annak érdekében, hogy előzési manőver közben ne kelljen átvágni a szemközti sávra. A komoly városi problémák között említi a szakértő azt, hogy nagyon sok helyen nincs járda, illetve ha van is, ezt elfoglalják a parkoló autók. Úgy véli, ez elsősorban azért nagy gond, mert az autósok nehezen veszik észre a gyerekeket.



Mint mondja, ahol 30 kilométer/óránál kisebb sebességgel hajtanak az autók, nincsenek komoly veszélynek kitéve a gyalogosok és kerékpárosok, akár ugyanazokat a felületeket is használhatják. Ahol viszont ennél gyorsabban közlekednek, szükség van védett kerékpársávokra és a gyalogátkelők beláthatóságának javítására. „Politikai akarat kell, ez a legfontosabb. Nemzeti prioritássá kell nyilvánítani a közlekedésbiztonság javítását” - ajánlotta a szakember.



Liviu Bărbulescu, az inclusive.ro újságírója két, követésre méltó sikersztorit is bemutat, bátorításképpen. Az egyik a francia modell, ahol Jacques Chirac 2002-ben nyilvánította nemzeti prioritássá a balesetek számának visszaszorítását, amikor Franciaországban hasonló volt a helyzet ahhoz, ami ma Romániát jellemzi. A különféle intézmény (rendőrség, önkormányzatok, stb.) erőfeszítéseinek összehangolásával jelentős eredményeket sikerült elérniük.



Hollandiában pedig alulról jövő kezdeményezés vezetett el a megoldáshoz. A 70-es években a hollandok egyre erősödő tömegtüntetéseken követelték a döntéshozóktól, hogy fektessenek maximális hangsúlyt a közbiztonság javítására. A mozgalmuk jelmondata a „Stop de kindermoord” (Stop a gyerekek megölésének) volt.



A romániai kezdeményezés elindítói elsősorban a hollandok módszerét szeretnék követni, aki csatlakozna, itt írhatja alá a petíciójukat. A kezdeményezésnek otthont adó internetes felülethez egyébként a hartapunctelornegre.ro domain nevet vették meg. Ez onnan lehet ismerős, hogy ezen a néven indított el a rendőrség 2012-ben egy olyan projektet, melynek célja a balesetek számának a felére való csökkentése lett volna, ám nem jártak sikerrel. (inclusive.ro, hírszerk.)



