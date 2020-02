Koronavírus: ne szenteltvízzel vessünk keresztet, ne csókoljunk ikonokat, de nőket se nők napján!

A koronavírus veszélyére tekintettel mind a Bukaresti Római Katolikus Érsekség, mind a Román Ortodox Egyház patriarchátusa közleményt adott ki – tájékoztat a Digi24.



A katolikus egyházi közlemény - amelyet a hívek, a parókiák, az egyházi iskolák, és további intézményeknek küldtek ki - a hívek számára azt javasolja, hogy a templomba lépés alkalmával ne szenteltvízzel vessenek keresztet, illetve a közösségi alkalmakkor a szokásos testvéri kézfogásról is mondjanak le – írja a portál.



Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a hívek lehetőleg kerüljék a kegytárgyak megérintését, és felszólítják a ministránsokat és sekrestyéseket, hogy kötelező módon alaposan mossanak kezet minden liturgia előtt.



Az idősebbek számára, főként akik valamilyen betegségben szenvednek, vagy gyengélkednek, illetve a megfázás tüneteit mutatják, azt javasolják, hogy lehetőleg kerüljék a templomokban és kápolnákban való közösségi részvételt, inkább rádiós, televíziós és internetes közvetítéseken keresztül vegyenek részt az áhítatos alkalmakon.



Emellett arra is kitérnek, hogy a hívek kövessék a hatóságok utasításait, például mossanak gyakran szappannal kezet. A Bukaresti Római Katolikus Érsekség álláspontja szerint a hatóságok utasításainak betartása nem csak állampolgári kötelesség, hanem a morális és keresztény magatartás része is, hiszen a közjót és a szeretteink életéről való gondoskodást hordozza magában.



Hasonló tartalmú közleményt adott ki a Román Ortodox Egyház is, amely kiemelte, hogy vírusfertőzésre való tekintettel a hívek ideiglenesen hagyjanak fel a templomokban az ikonok megcsókolásával; bár akinek van otthon saját ikonja, azt meg lehet csókolni.



A Mediafax ugyanekkor arról tájékoztat, hogy az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, Nelu Tătaru arról nyilatkozott, hogy március elsején és nyolcadikán nem kellene puszilgatni a nőket, csak odaadni a márciuskát, virágot – hiszen tekintettel kell lenni a jelenlegi kontextusra. (digi24, mediafax)





