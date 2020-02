Hargita megye is beléphet a Csíkszentmárton és Dormánfalva közötti perbe

A Bákó Megyei Törvényszék csütörtöki végzése értelmében Hargita megye önkormányzata is beléphet abba a perbe, amelyet Csíkszentmárton község indított a moldvai, Bákó megyei Dormánfalva önkormányzata ellen az úzvölgyi temetőt dormánfalvi közvagyonná nyilvánító önkormányzati határozat érvénytelenítése céljával.



A megfellebbezhető végzés kivonata a bíróságok portálján jelent meg.



Kis Júlia, Csíkszentmárton ügyvédje jó hírnek nevezte az MTI-nek adott nyilatkozatában a csütörtöki fejleményt. Kijelentette: így már két fél fejtheti ki az álláspontját a per során a dormánfalvi határozattal szemben.



Hozzátette: várhatóan Bákó megye prefektusa is ezt az oldalt erősíti majd, ha az általa elindított azonos tárgyú pert összevonják a csíkszentmártoni perrel. Utóbbiról azonban március végén dönthet a törvényszék, amikor a prefektus perében van tárgyalási forduló.



Dormánfalva önkormányzata tavaly márciusban saját közvagyonává nyilvánította az úzvölgyi katonatemetőt, és áprilisban önkényesen román parcellát alakított ki a Hargita és Bákó megye határán fekvő sírkertben.



Korábban a temetőt a székelyföldi Csíkszentmárton község gondozta, és a magyar közösség magyar katonatemetőként tartotta számon. Június 6-án több ezer román megemlékező erőszakkal nyomult be a temetőbe, hogy részt vegyen a román parcella és emlékmű román ortodox felszentelésén, miután székelyek élőlánccal próbálták megakadályozni ezt.









