Kelemen Hunor szerint azzal a szándékkal állíthatták össze a kormánynévsort, hogy azt utasítsa el a parlament

A liberálisok valószínűleg azzal a szándékkal állították össze a kormánynévsort, hogy a parlament utasítsa el, még csak 'nem is érdeklődtek', hogy valaki támogatná-e a miniszterjelölteket - jelentette ki pénteken Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke.



Kelemen rámutatott, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) továbbra is egypárti kormányban gondolkodik, nem kísérelt meg koalíciós kabinetet alakítani, vélhetően ismét azt szeretné, hogy a parlament utasítsa el a kormánynévsort. De az is előfordulhat - és ez a Szociáldemokrata Párttól (PSD) függ -, hogy a parlament megszavazza a kormányt, és akkor ez a kabinet vezeti majd az országot a választásokig - mondta.



Florin Cîţu kijelölt miniszterelnök bejelentette, hogy pénteken benyújtják a parlamentbe a kormányprogramot és a kabinet névsorát. Elmondása szerint a kormánynévsor megegyezik a korábbival, azzal a különbséggel, hogy a pénzügyminiszteri tisztséget Lucian Heiuş tölti be. Hozzátette: tárgyalócsoport felállításról döntöttek, amely megpróbál parlamenti többséget kialakítani a kormány beiktatásának támogatására. (agerpres)

