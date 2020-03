A második teszt szerint meggyógyult az első romániai koronavírussal fertőzött

A második teszt is negatív lett a koronavírusra, annak a Groj megyei fiatalnak, akinél szerdán – Romániában elsőként – mutatták ki a vírus jelenlétét, írja a Mediafax hírügynökség.



A 25 éves fiatal feltehetőleg egy korábban Romániában tartózkodó 71 éves olasz állampolgártól kaphatta el a betegséget.



A fiatalembernek ez immár a második tesztje, ami nem mutat fertőzést, illetve nem jelentkeznek rajta a tünetek szerint. Így akár haza is engedhetik, a bukaresti Matei Blas Intézetből, ahol megfigyelés alatt tartják.



Romániában rajta kívül még két megerősítetten fertőzött esetről tudunk, mindannyian is jól érzik magukat, a Stratégiai Kommunikációs Csoport tájékoztatása szerint. (mediafax/hírszerk.)



