Nagyon változékony időjárás lesz márciusban: hideg és meleg, nedves és száraz

Rendkívül változékony időjárást jósolnak a meteorológusok márciusra: egymást váltogatják majd a nedves, hideg, illetve a száraz és meleg napok.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szakértői szerint ez a váltakozó időjárás a Délkelet-Európai fölötti légmozgásban történő változások, valamint a kelet-európai anticiklon kelet felé húzódása miatt következik be, amely lehetővé teszi, hogy meleg, párás levegő áramoljon térségünkbe a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán irányából.



A hőmérséklet egyértelműen megugrik februárhoz képest, ez alól csak az Erdély keleti részén lévő, hegyek által övezett medencék képeznek majd kivételt, ahol marad a hideg idő - állítják a szakemberek.



Az 1961-2019 között jegyzett értékek arra utalnak, hogy a márciusi hónapot pozitív hőmérsékleti értékek jellemzik az alföldön, Dobrudzsában, a Bánságban és Olténia nyugati régióiban, Kelet-Erdélyben mínusz 1-ig süllyedhet a hőmérő higanyszála, a Kárpátokban pedig mínusz 6 - mínusz 8 fok is lehet.



Az említett időszak márciusi melegrekordját 1952-ben mérték Romániában: az említett évben március 30-án 32,8 Celsius-fokot mutattak a hőmérők Odobeşti-en.



A március hidegrekordot 2005 március 11-én jegyezték, ekkor mínusz 33 fok volt az Obârşia Lotrului-i meteorológiai állomásnál.



Az 1961-2019-es adatok arra is rávilágítanak, hogy a márciusi hónap csapadékosabb, mint a téli hónapok, főleg Erdélyben és Moldva nyugati részén, valamint a Kárpátokban. A legkevesebb csapadék a Duna-Delta keleti térségében esik ebben az időszakban. (agerpres)

Nyitókép: wikipedia

