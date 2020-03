Sorina Pintea PSD-ből való kizárását javasolják

Meg kell válnia kórházmenedzseri tisztségétől Sorina Pintea volt egészségügyi miniszternek, miután szombaton előzetes letartóztatásba helyezték csúszópénz elfogadása miatt. Pinteát valószínűleg a Szociáldemokrata Pártból (PSD) is kizárják. Mindez Gabriel Zetea, a Máramaros megyei tanács elnökének vasárnapi Facebook-bejegyzéséből derül ki.



Zetea azt írta, hétfőn javasolni fogja egy ügyvivő menedzser kinevezését a nagybányai Doctor Constantin Opriş megyei sürgősségi kórház élére. A tisztséget Sorina Pintea volt egészségügyi miniszter töltötte be, őt azonban szombaton előzetes letartóztatásba helyezték, miután a DNA ügyészei tetten érték, amint csúszópénzt fogadott el. A megyei tanács ugyanakkor kivizsgálást indít a kórház közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban.



"Emellett javasolni fogom, hogy mindaddig, amíg a bíróság ítéletet nem mond a vádakkal kapcsolatban, zárják ki a PSD-ből Pintea asszonyt, és mindenkit, akinek köze lehet ehhez az ügyhöz" - írta a megyei tanács elnöke, aki azt is el szeretné érni, hogy a PSD vezetősége szigorúan büntessen minden korrupciós cselekedetet. (agerpres)

