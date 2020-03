Március elsején a nők elleni erőszak ellen tüntettek Bukarestben

A Feminism Romania több civil szervezettel összefogva március elsején flashmobot tartott Bukarestben, a belügyminisztérium székháza előtt. A szervezők hasonló akcióra készülnek március 8-án is, a nemzetközi nők napján.



Az esemény leírása szerint ezzel a gesztussal a legszebb hagyományt folytatják: a nők tüntetését és az egymás közti szolidaritásét. A vasárnap megtartott flashmob egy közös, feminista és interszekciónális megmozdulás volt a nők elleni erőszak minden formája ellen, hiszen annak nincs etnikuma, börszíne, kultúrája.



A leírásban megemlékeznek Alexandra Măceșanu 2019-ben történt elrablása, megerőszakolása és meggyilkolása után tartott tüntetésről, amelyben a hatóságok felelőtlen, felkészületlen és szexista megnyilvánulásait is elítélték. Ugyanis ezzel a hatóság is hozzájárult a nők elleni erőszakhoz.



Emellett megemlékeztek arról a januárban kiderült esetről is, amikor egy hivatalban lévő polgármester erőszakolt meg emberkereskedők kezében lévő kiskorúakat, a polgármesteri hivatalban – a politikus ma is szabadlábon van.



„A nők elleni erőszak továbbra is elhallgatott vagy elfogadott a társadalomban, és az intézményeinkben” – írják.



„A Romániáról szóló statisztikák szerint 4 gyilkosságból 1 a családban történik, az állampolgárok fele szerint a nemi erőszak vádja alól felmenthetnek a körülmények, a nők 30%-a állítja, hogy testi vagy szexuális erőszaknak volt kitéve 15 éves kora után, 81%-a az erőszaknak otthon történik – falun (53%) és városon (47%) egyaránt. Az esetek áldozatai 81%-ban nők, miközben az elkövetők 92%-ban férfiak, továbbá 4-ből 1 esetben a fizikai vagy nemi erőszakot elkövető a partner. Mindezzel együtt az eseteknek csupán 4%-a kerül törvényszék elé. Ráadásul Románia egyik központi országa az európai emberkereskedelemnek, amiben sok esetben a hatóságok is közreműködök” – áll az esemény leírásában.



Mindazonáltal a szervezők szerint Románia nem „kivétel” vagy „egyedi eset”, ugyanis a nők elleni erőszak intézményes és társadalmi formái a domináns patriarchális társadalmi berendezkedés és mentalitás miatt Keleten és Nyugaton is jelen van.



Ezért csatlakozva a tavaly Dél-Amerikában elindult nemzetközi nők elleni erőszak ellenes flashmobhoz, az „El violador eres tú” romániai változatát teremtették meg.







„A nők hónapjában köszönjük a virágokat, de tiszteletet, egyenlőséget, igazságosságot, biztonságot és az erőszak bármilyen formájával szemben zéró toleranciát akarunk.”



A megmozduláson elhangzott egy sor, pontokba foglalt konkrét követelés, amely a nők elleni erőszak visszaszorítását szolgálná. Az esemény társzervezői: Colectiva Autonomă Macaz, Vagenta, Centrul Filia, E-Romnja, Plural Association, Editura Pagini Libere, CUTRA. (hírszerk)

