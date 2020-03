Források: kórházba utalják az előzetes letartóztatásban levő Sorina Pinteát

Beutalják a bukaresti Szent Mária kórházba kivizsgálásra Sorina Pintea volt egészségügyi minisztert, aki ellen bűnvádi eljárás indult vesztegetés elfogadása miatt, és jelenleg előzetes letartóztatásban van - nyilatkozták a nyomozáshoz közel álló források.



A fővárosi rendőrség sajtóosztályának hétfői közleménye arról tájékoztat, hogy a bukaresti 1-es számú fogda orvosa javasolta "az egyik fogva tartott személy" kórházba szállítását, hogy megfelelő szakellátásban részesüljön.



Az Antena 3 televízió vasárnap este közzétette az igénylést, amelyben Sorina Pintea a kórházba szállítását kérte, egészségi állapotának rosszabbodására hivatkozva. Kérelmében azt is megjegyzi, hogy korábban egy autoimmun betegséggel (idiopátiás dermatomyositis - interstitialis tüdőbetegség) diagnosztizálták, és kezelés alatt áll.



Az igénylésből az is kiderül, hogy vasárnap mentőt hívtak hozzá, kapott glükózt intravénásan, ketoprofent és egy fájdalomcsillapítót, illetve EKG-vizsgálatot is végeztek, az illetékesek azonban nem találták indokoltnak a kórházba szállítását.



Sorina Pintea 30 napos előzetes letartóztatásáról szombat este döntött a bukaresti törvényszék. A volt egészségügyi minisztert vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. (agerpres)



