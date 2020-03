Petícióban kérik Marosvásárhely és Temesvár polgármesterétől, hogy egy hónapig tömegközlekedjenek

Úgy tűnik, új divat kezd teret hódítani az online petíciókat gyártók között. Most azért lehet aláírni, hogy Nicolae Robu Temesvár polgármestere és marosvásárhelyi kollégája, Dorin Florea is egy hónapig csupán a tömegközlekedést használják a városon belüli utazásaikhoz, azzal járjanak munkába is.



Mindkét város hírhedt a pocsék tömegközlekedéséről és a tömegközlekedéssel elégedetlen polgárairól is, a petíció aláírói pedig azt szeretnék, ha a tömegközlekedés viszontagságairól első kézből szerezzenek tapasztalatot a polgármesterek. A marosvásárhelyi petíció megfogalmazói Florea mellett azt is kérik, hogy Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója is egy hónapig csak a városi tömegközlekedést használja.



„Azt szeretnénk, hogy saját szemükkel győződjenek meg róla, milyen siralmas állapotban van az infrastruktúra, mennyire lezüllött állapotban vannak a buszok és milyen sokat kell a megállókban várakoznunk” - írják a magyar nyelven is megfogalmazott közleményükben a marosvásárhelyi petíció elindítói.



Floreáék buszozásáért ITT, a Robut tömegközlekedésre kényszerítő petíciót pedig ITT lehet aláírni. (hírszerk.)

