Kedden választ új rektort a Babeș-Bolyai Tudományegyetem

Több mint 1600 tanár, kutató és egyetemista választja meg kedden, március 3-án a Babeș-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) új rektorát, aki várhatóan 2024-ig tölti majd be a tisztséget.



A rektori tisztségre jelenleg ketten pályáznak: Daniel David pszichológus és Ioan Chirilă ortodox teológus. Az egyetem honlapján elérhető adatok szerint mindkét jelölt jelenleg is tagja a BBTE vezetőségének.



A BBTE következő rektorának a megválasztása végett 22 szavazóhelyiséget állítottak fel az egyetem karainak épületében, a szavazást kedden délelőtt 9 és délután 17 óra között tartják. A rektor azt követően kezdi meg hivatalosan is a tevékenységét, hogy tisztségében megerősíti a tanügyminiszter is.



Az egyetemen jelenleg 44 ezer diák tanul, közülük 6500-an magyar tagozaton. Magyar nyelven 70 alapképzési és 48 mesterképzési szakot ajánl a tanintézet.



Az egyetem jelenlegi rektora a Román Akadémia elnökévé is megválasztott Ioan Aurel Pop történész kitöltötte a két mandátumát, és a törvény értelmében harmadikat már nem vállalhat. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!