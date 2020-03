A volt Maros megyei MPP-elnök a Szabad Emberek Pártjában folytathatja

Nem kérnek a nagyváradi és gyergyószentmiklósi vezetésből az Magyar Polgári Párt marosvásárhelyi és kézdivásárhelyi tagszervezetei, helyette inkább más párttal szövetkeznének.



A Magyar Polgári Párt (MPP) közleményben fordult a nyilvánossághoz miután a Háromszéken történő helyi összefogás, amiről korábban már írtunk, újabb fejezethez érkezett Kézdivásárhelyen. A Kovászna megyei városban már nem csak párttagok közötti helyi együttműködésről, hanem egyenesen a helyi szervezet megszűnéséhez vezetett Szigethy Kálmán, az MPP kézdivásárhelyi elnökének bejelentése, miszerint az RMDSZ tanácsoslistáján fog elindul a helyhatósági választásokon.



Az MPP közleményében azt írta, "néhány háromszéki politikus egyik percről a másikra politikai tábort váltott, és egyéni érdekeik miatt RMDSZ-es képviselői listán indulnak el. Ezek a szereplők hamisan hirdetnek összefogást, tudatosan próbálják átverni korábbi választóikat és teljes erdélyi magyar közösséget. (...) A vándorlók közül többen is RMDSZ-közeli politikusok, akik az egykori MPP-elnök, Biró Zsolt vezetése alatt fészkelték be magukat a polgári pártba. Most vezényszóra térnek vissza az anyapártjukba".



Ennek ellensúlyozása érdekében az MPP elnöksége úgy határozott kizárnak a társaságukból mindenkit, aki előzetes egyeztetés nélkül más párt vagy érdekképviseleti szervezet listáin indul. Azonban azt hozzátették, hogy természetesen kivételek ez alól azok az esetek, amikor országos szintű egyeztetés kíséretében, alacsony magyar lélekszám mellett, a sikeres képviseletért tesznek kompromisszumokat.



Szigethy Kálmán azzal indokolta a döntését, hogy számára nem volt járható út, amit az Erdélyi Magyar Szövetséget alkotó két párt elnöke Csomortányi „Karlendítő” István Nagyváradról és Mezei János Gyergyószentmiklósról diktált, mert minden településnek megvannak a sajátosságai és a problémái, amit szerinte nem az MPP és EMNP központi vezetése által válik járhatóvá. Ennek okán az MPP kézdivásárhelyi ex-elnöke bejelentette a helyi szervezet politikai entitásának megszűnését és azt, hogy Bokor Tibor polgármesterjelöltet támogatja a kézdivásárhelyi egykori MPP-s politikusi közösség.



Nem csak Háromszéken, Maros megyében is pártot vált egy ex-elnök



A Maros megyei egykori MPP-sek is máshol keresnek maguknak helyet. A korábban a pártból kivált politikusok Berki Ferenc, az MPP volt megyei elnökével az élükön sajtóértesülések szerint a Szabad Emberek Pártja (POL) felé vehetik az irányt, amelynek Dan Maşca a vezetője és jelenleg három politikusuk van a városi tanácsban.



Berki Ferenc ezek alapján még nem iratkozott be a POL-ba, viszont tárgyalásba kezdett annak elnökével, mert kifogásolta a Mezei János vezette párt egyre inkább szélsőjobboldali jellemét, amelyet úgy véli Magyarországról importált az MPP-elnök. Szigethy Kálmánnal ellentétben, Berkinek az évek során felgyűlt RMDSZ-el szembeni sérelmei eltántorították a harminc éve működő politikai alakulattól. Berki úgy fogalmazott azért tartja szimpatikusnak a POL-t, mert az támogatja az önrendelkezést és nem szab gátat a nemzeti érdekeik felkarolásának sem.



A POL közleményben intézett felhívást azoknak, akik alternatívát szeretnének a közelgő helyhatósági választások alkalmával. Egyetlen kérésük az, hogy a leendő tagok olvassák el és tartsák tiszteletben a párt alapszabályát, ami a központosítás leépítését helyezi előtérbe, ami hasonló a magyar autonómia törekvéshez.

