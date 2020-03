Gyermekkórház: az anyuka hibájából került a kukac a májpástétom mellé

A kolozsvári I-es számú gyermekkórház sajtóközleményben tudatta, hogy az anyuka hibájából kerülhetett kukac a hírhedté vált májpástétom mellé. A kukacos májpástétomról készült felvétel hétfőn bejárta az országot, mi is hírt adtunk róla.



A kórház vezetősége közölte, hogy belső vizsgálatot indítottak az ügyben, illetve a Kolozs megyei Közegészségügyi Igazgatóság szakemberei is kiszálltak a helyszínre, átvizsgálták a konyhát, az élelmiszerek tárolását, de nem találtak semmi kivetnivalót.



A kórház szerint a felvételt készítő anyuka a hírhedté vált májpástétom el nem fogyasztott részét nem az élelmiszerek tárolására szolgáló hűtőszekrényben tartotta, hanem szekrénybe tette azt, egy zacskó alma mellé, amelyet már napok óta ott tárolt. Úgy vélik, hogy a kukac az almáról került a májpástétomra, továbbá azt is megemlítik, hogy az élelmiszer felszolgálásakor az érintett anyuka nem jelezte, hogy bármi gond lenne.



A kolozsvári kukacos eset előtt egy másik hasonló történet borzolta fel a kedélyeket vasárnap. Akkor a Szatmárnémeti Sürgősségi Kórházból és a város fertőző betegségek kórházából kerültek ki olyan felvételek, amelyeken az látszik, hogy kukac van a betegek ebédjéül szolgáló ételben.



Adrian Marc, a sürgősségi kórház menedzsere azt nyilatkozta egy helyi portál megkeresésére, hogy a problémát észlelték több kórházban is, viszont nem tudták megvizsgálni, miként került kukac az ételbe, mert azok kidobásra kerültek. Állítása szerint a makaróniból semmiképpen sem, mivel azt megfőzték előzőleg, azt követően pedig gránátalma, olaj, citrom és hagyma hozzáadásával készítették el. Tudomásuk szerint pedig a hús is le volt fagyasztva az elkészítés előtt. A menedzser ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a vizsgálatok után ismertetni fogja annak eredményeit. (stiridecluj.ro/presasm.ro/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!