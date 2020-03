» Koronavírus: intézményes karanténban 42-en, otthon elkülönítve 9431-en vannak Romániában

Országos szinten jelenleg 42 személy van intézményes karanténban és 9431-et otthonában különítettek el, tájékoztatott kedden a Stratégiai Kommunikációs Csoport.



Romániában eddig három személyt diagnosztizáltak a COVID-19 vírussal, egyikük meg is gyógyult már, a két legutóbbi teszt negatív lett esetében. A másik két személy a kolozsvári, illetve a temesvári járványkórházban fekszik, állapotuk stabil.



„Felkérjük az otthonukban elkülönített és megfigyelés alá helyezett személyeket, hogy tartsák be az elkülönítésre vonatkozó szabályokat, ne hagyják el lakhelyüket, és folyamatosan tartsák a kapcsolatot az egészségügyi hatóságokkal. Tegnap (hétfő - szerk. megj.) az Olt Megyei Rendőr-főfelügyelőség bűnvádi eljárást indított a betegség leküzdésének a meghiúsítása miatt egy személy ellen, aki elhagyta lakását, pedig a karantén időszakot töltötte otthonában” - hangsúlyozza közleményében a csoport.



A hétfői nap folyamán 1081 hívás futott be az állampolgárok rendelkezésére bocsátott zöld számra, amelyen információkat kérhetnek a koronavírussal kapcsolatban. Az 112-es sürgősségi számon 73 hívást regisztráltak ebben a témában.



A Stratégiai Kommunikációs Csoport felhívja a lakosság figyelmét, hogy csak a hivatalos forrásokból (kormány, egészségügyi minisztérium, belügyminisztérium, külügyi tárca, katasztrófavédelmi felügyelőség) származó információkat vegyék figyelembe, és információkért hívják a 0800 800 358-as számot. A csoport emlékeztet ugyanakkor, hogy a határokon kívül élő román állampolgárok számára külön vonalat hoztak létre: a +4021.320.20.20 számot minden hálózatról, normál tarifával lehet hívni.



A Stratégiai Kommunikációs Csoport emlékeztet arra is, hogy a belügyminisztérium katasztrófavédelmi bizottsága hétfőn úgy döntött, lakhelyi elkülönítésben kell töltenie 14 napot minden olyan személynek, aki az olaszországi Emilia-Romagna régióból, Dél-Koreából vagy Iránból érkezik Romániába.



Emellett 14 napra intézményes karanténba kerülnek azok a Románia területére lépő személyek, akik a következő régiókból érkeztek: a kontinentális Kína Hubei tartománya, beleértve Vuhan várost, valamint Csöcsiang tartományból Vencsou, Hangcsou, Ningpo, Taizhou városok; Olaszország Lombardia tartománya (Codogno, Castiglione d'Adda, Casarpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano), valamint Veneto tartomány (Vo Euganeo); Dél-Korea (Cseongdo régió, Daegu város).



A lakhelyi elkülönítést, illetve intézményes karantént indokló területekről ezen a linken lehet tájékozódni.(agerpres)





