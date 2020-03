Ion Iliescu ma betöltötte a kilencvenet

Betöltötte kilencvenedik életévét Ion Iliescu egykori államfő, aki az első, nép által demokratikusan megválasztott elnök volt Romániában 1990 és 1996, majd 2000 és 2004 között.



Iliescu 1930. március 3-án született Oltenițán, 1953-ban csatlakozott a kommunista párthoz, majd 1965-ben a Központi Bizottság tagja lett, bár 1971-től Nicolae Ceaușescu fokozatosan háttérbe szorította.



Iliescu az 1989-es események következtében került ismét helyzetbe, vezető szerepet töltött be a forradalomban és a forradalom utáni Románia újraszervezésébe, az ő elnöksége alatt csatlakozott az ország a NATO-hoz.



A forradalomban betöltött szerepe is ellentmondásos, valamint az elnöksége alatt is történtek olyan események, amelyek manapság inkább negatív színben tüntetik fel a Szociáldemokrata Párt (PSD) tiszteletbeli elnökét.



A volt államelnököt emberiesség ellen elkövetett bűncselekményekkel vádolják a '89-es forradalom perében. A perben a volt államfő mellett Gelu Voican Voiculescu volt kormányfőhelyettest és Iosif Rus tábornokot, a román légierő egykori parancsnokát is ugyanezzel vádolják.



Az ügyészek szerint 1989 decemberében Nicolae Ceauşescu diktátor félreállítása után az állam vezetését a Ion Iliescu irányította Nemzeti Megmentési Front Tanácsa (CFSN) vette át, amely hatalmának legitimálása érdekében rémhírterjesztéssel provokált ki a fegyveres összetűzéseket.



Iliescu nevéhez kötik az 1990. június 11-én és 12-én történt bukaresti eseményeket is, amikor az állami hatóságok arról döntöttek, hogy erőszakos támadást indítanak a bukaresti Egyetem (Universităţii) téren tüntető emberek ellen, akik békés módon fejezték ki az akkori politikai hatalommal ellenszegülő véleményüket.



Ion Iliescut azzal vádolják a katonai ügyészek, hogy ő adta ki a parancsot az Egyetem téri tüntetés szétoszlatására, többek közt a nagy fővárosi ipari vállalatok munkásainak segítségével. A volt államfőt egyelőre egyik esetben sem találta bűnösnek a bíróság.



A volt államfő - vélhetően korából adódóan is -, sokat betegeskedik, és több alkalommal is szállították már kórházba az elmúlt időben. Jelenleg Bukarestben él. (hírszerk.)



Nyitókép: Ion Iliescu

