Koronavírus: tízezer lejre bírságolták azt személyt, aki nem tartotta be a karantént

Tízezer lejre bírságolt meg a Fehér Megyei Közegészségügyi Igazgatóság egy balázsfalvi személyt, aki nem tartotta be a 14 napos otthoni elkülönítésre vonatkozó intézkedést, miután belépett az országba, jelentette be kedden Alexandru Sinea, az intézmény ügyvezető igazgatója.



Sinea szerint a hatóságok az utcán kapták el az illető személyt és 10.000 lejre megbírságolták a speciális intézkedések be nem tartása miatt.



A Fehér Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője szerint kedden 265 személy tartózkodott otthoni karanténban Fehér megyében, ezek közül 116 olyan személyek családtagjai, akik a koronavírus által sújtott területekről érkeztek haza.(agerpres)





