» Bánsági a negyedik koronavírussal fertőzött romániai beteg

Újabb személynél mutatták ki a koronavírus-fertőzést a hatóságok. Sajtóinformációk szerint egy 47 éves temesvári férfiról van szó, aki korábban kapcsolatba került azzal az Olaszországból hazatért fertőzöttel, akit jelenleg is Temesváron tartanak megfigyelés alatt.



A Stratégiai Kommunikációs Csoport keddi bejelentése értelmében a férfi együtt utazott a repülőgépen a nővel, aki Olaszországból tért haza.



„A férfi a 38 éves nő mellett ült a gépen” - jegyzik meg.



A tájékoztatásból az is kiderül, hogy a férfi február 28-a óta házi karanténban volt családtagjaival együtt, és az akkor vett első minta vizsgálata negatív eredményt mutatott. Hétfőn, azaz a 38 éves nővel való közvetlen kapcsolatot követő 12. napon ismét elvégezték a tesztet, amely ezúttal pozitív lett. A férfi teljesen tünetmentes, de kérték a kórházba szállítását.



Az udvarban, ahol a férfi lakik, még két másik család is él, ezek tagjait otthonukban fogják elkülöníteni - közölték még a hatóságok.



Eddig három fertőzöttről tudtak a hatóságok. Időközben az első romániai beteget gyógyultnak nyilvánították, a másik kettő állapota pedig stabil. (digi24.ro/hírszerk.)





