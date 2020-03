» Franciaországban 10 millió maszkot osztottak szét, több mint 120 iskolát bezártak

Franciaországban az egészségügyben dolgozók számára 10 millió egészségügyi maszkot osztottak szét a gyógyszertárakban és további 15-20 millió leszállítása várható az igények szerint az új típusú koronavírus terjedése elleni védekezéshez - közölte kedden Olivier Véran egészségügyi miniszter,



„Tízmillió maszk kamionokkal elindult az ország négy sarkába és minden gyógyszertárat feltöltünk” - mondta a tárcavezető. Hozzátette, hogy a 10 millió maszkon kívül 5 millió sebészeti maszkot már megkaptak a megyei egészségügyi központok és az idős emberekkel foglalkozó egészségügyi intézmények. A nem kórházakban dolgozó egészségügyi dolgozók a kijelölt gyógyszertárakban vehetik át a maszkokat.



A miniszter emlékeztetett arra, hogy Franciaországban 191 megbetegedést regisztráltak (a szám egy nap alatt hatvannal emelkedett), hárman közülük meghaltak.



„Több beteg is meggyógyult már, mintegy százan vannak még kórházban, közülük tucatnyian intenzív osztályon” - mondta a miniszter. "Ez még nem járvány, de szembe kell nézni a járványveszéllyel, amely közeledik és megtesszük előre a szükséges lépéseket" - tette hozzá,



Bruno Le Maire gazdasági miniszter kedden jelezte, hogy a csalás elleni hivatal vizsgálatot indított az egészségügyi maszkok és a kézfertőtlenítő gélek árának az elmúlt napokban történt megduplázódása, egyes helyeken háromszorosára emelkedése miatt.



„Nem fogadunk el semmilyen spekulációt a koronavírussal” - mondta a miniszter, hozzátéve, hogy a kormány fontolgatja ezen termékek árának befagyasztását, amennyiben folytatódnak a csalások.



Jean-Michel Blanquer oktatási miniszter eközben arról tájékoztatott, hogy országszerte mintegy 120 iskolát bezártak, elsősorban abban a két régióban, amelyek az új típusú koronavírus gócpontjai Franciaországban.



Az intézkedés 35 ezer diákot érint a Párizstól északra található Oise megyében, és 9 ezret a nyugat-franciaországi Bretagne-ban található Morbihan megyében. A miniszter szerint a következő napokban várhatóan újabb gócpontok alakulnak ki, amelyek további iskolabezárásokat vonhatnak maguk után.



Párizs egyik keleti elővárosában, Montreuilben egy húsz fős osztályt zártak be két hétre, miután az egyik tanulónál diagnosztizálták az új koronavírus okozta megbetegedést. A miniszter kizárta azt a lehetőséget, hogy minden iskolát bezárjanak az országban.



„Semmi értelme mindenkit karanténba tenni, lebénítani az országot, az kontra-produktív lenne” - hangsúlyozta az oktatási miniszter.



A kormány ugyanakkor rendeltet adott ki arról, hogy teljes összegű betegállományra jogosultak azok a munkavállalók, akik a járvány terjedése miatt karanténban kerültek és nem járhatnak be a munkahelyükre, de nem fertőzöttek, illetve azon gyerekek szülei, akiknek az iskoláját a járvány miatt bezárták és ezért otthon kell rájuk vigyázni.



Franciaországban egyre inkább érződik a járványt okozó COVID-19 koronavírus hatása a mindennapokban, amióta szombaton lemondtak minden olyan zárt térben tartandó rendezvényt, amelyeken várhatóan 5000 embernél több venne részt, és az iskolák nem szervezhetnek külföldi kirándulásokat.



A Louvre múzeumához hasonlóan több vidéki város buszvállalatának dolgozói is úgy döntöttek, hogy hogy élnek azon törvény adta jogukkal, miszerint megtagadhatják a munkát, ha a munkavégzés "súlyos és közvetlen veszélyt jelent az életükre vagy az egészségükre". Miután az egészségügyi hatóságok nem tartják indokoltnak a döntést, a munkáltatók fizetésmegvonással fenyegetik azokat a sofőröket, akik nem hajlandók felvenni a munkát. (mti)





