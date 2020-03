Az RMDSZ nem ért egyet a háztáji sertéstartást szabályozó miniszteri rendelettel

A mezőgazdasági minisztérium által közvitára bocsátott állategészségügyi miniszteri rendelet ellehetetleníti a háztáji sertéstartást állítja az RMDSZ, ezért nem értenek egyet vele - tájékoztatnak közleményben. A rendelet az afrikai sertéspestis terjedésére hivatkozva új előírások szerint szabályozná a sertéstartást. A rendelettel ebben az anyagban foglalkoztunk részletesebben.



Benedek Zakariás, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője elmondta: a szövetség elfogadhatatlannak tartja ezt a módszert, amelyet most alkalmazna a minisztérium, ezért az RMDSZ szakemberei mindent megtesznek azért, hogy ezt megakadályozzák. „Meggyőződésünk, hogy ez az intézkedés nem tesz jót a romániai gazdáknak, hiszen jelenleg a hazai mezőgazdaság mintegy 70 százalékát a háztáji sertéstartással is foglalkozó családi gazdaságok alkotják”.



A szövetség parlamenti képviselői is ezt az álláspontot képviselték Nechita-Adrian Oros mezőgazdasági miniszterjelölt meghallgatásán.



Magyar Lóránd, az RMDSZ Szatmár megyei parlamenti képviselője a meghallgatáson elmondta: egy olyan rendeletre van szüksége a romániai mezőgazdaságnak, amely nem tesz keresztbe a sertéstartóknak, hanem megoldást nyújt a sertéspestis okozta károkra. Ugyanakkor rendezi a jelenlegi rendeletben előíró tiltásokat olyan formában, hogy a szaporítást és az eladást is egyaránt lehetővé tegye a háztáji gazdaságoknak. (rmdsz tájékoztató)

