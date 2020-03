Daniel David lett a BBTE új rektora

Daniel David, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományi Kar oktatóját választották az egyetem rektorának. Az egyetem közlése szerint a szavazatok 71,35 százalékát szerezte meg a BBTE korábbi kutatásokért felelős rektorhelyettese. A másik jelölt Ioan Chirilă ortodox teológus volt.



A választást kedden 9-17 óra között tartották, és több mint 1600 tanár, kutató és egyetemista volt jogosult szavazni rajta. Az egyetem hivatalos közlése szerint összesen 1438 személy vett részt a választáson, ebből 1403 érvényes szavazatot adtak le, ebből 1026-ot kapott David, harmincötön érvénytelenül szavaztak. A rektor azt követően kezdheti meg hivatalosan is a tevékenységét, hogy tisztségében megerősíti a tanügyminiszter is.





"Örülök, hogy minden úgy történt, ahogy vártuk. A kollégák egy olyan világszínvonalú egyetemre szavaztak, amely híressé teszi Kolozsvárt és Romániát. Az egyetem megnyitása mellett szavaztak a társadalom felé, és mi meg is fogjuk nyitni" - jelentette ki Daniel David újonnan megválasztott rektor.A szatmárnémeti születésű Daniel David a BBTE-n szerzett pszichológusi diplomát, és ugyanitt szerezte meg a doktori fokozatot is. Tanulmányait azonban 1999 és 2002 között a New York-i Albert Ellis Institute-ban folytatta. Kolozsvári egyetemi tisztségei mellett az amerikai intézet kutatási igazgatói tisztségét is betölti. Daniel David a román mellett magyarul és németül is közzétette rektori programját. Ebben egy világszínvonalú egyetem felépítését ígéri, a bizalom és a nyitás jegyében. Ugyanakkor mindkét jelölt fontosnak tartotta az egyetem multikulturális jellegét, és ennek a megőrzését, fejlesztését szorgalmazta.Az egyetem jelenlegi rektora a Román Akadémia elnökévé is megválasztotttörténész kitöltötte a két mandátumát, és a törvény értelmében harmadikat már nem vállalhat.

, a magyar tagozat élére választott rektorhelyettes az MTI-nek elmondta: Daniel David egyértelmű üzenetet közvetített az egyetem multikulturális jellegét adó magyar és német tagozat felé azzal, hogy - ellenjelöltjével ellentétben - magyarul és németül is közzétette programját. Soós Anna elmondta: az elmúlt ciklusban Daniel Daviddal együtt voltak a BBTE rektorhelyettesei, és ebben a tisztségben is jól együtt tudtak működni.A magyar tagozatvezető arról is beszámolt, hogy Daniel David és ellenjelöltje is előzetesen vállalta, hogy azt a személyt nevezi ki a magyar tagozatért felelős rektorhelyettesnek, akit a magyar tagozat vezetőjévé választ. A román oktatási törvény ezt nem garantálja. A magyar tagozat január végén ismét Soós Annát választotta vezetőjévé.