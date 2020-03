Az MPP elhatárolódik a Székelyudvarhelyért Párt bejegyzését bíróságon támadó egykori tagjától

Koszta Attila nem tagja a Magyar Polgári Pártnak (MPP), írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményében az MPP. A párt közölte, hogy elhatárolódnak Koszta Attila cselekedetétől: a politikai pluralizmust és a területi önrendelkezést keretprogramjukban is támogatják.



A párt ezzel reagált Gálfi Árpád hétfői Facebook-bejegyzésére, amelyben a polgármester azt állította, hogy az említett személy a bíróságon támadta meg a Székelyudvarhelyért Párt bejegyzését, mert az „autonómia-törekvésű”.



Gálfi azt állította, hogy Koszta korábban további 16 személlyel együtt azért állt be az MPP-be, hogy többségben legyenek azok, akik puccs által el tudják őt távolítani a pártbeli tisztségéből.



A Székelyhon megkeresésére Koszta Attila elárulta, hogy nem tagja semmiféle politikai pártnak, mivel 2019 szeptember 1-jén kilépett az MPP-ből. Gálfi Árpádot egyébként 2019 szeptember 18-án zárták ki véglegesen az MPP-ből, de még előtte, 2019 július 16-án váltották le a székelyudvarhelyi MPP éléről. Ekkor Koszta Attila még tagja volt a pártnak.



Az RDE Hargita hulladékgazdálkodási cég volt igazgatója azt állítja, a kérdéses beadványt az ügyvédjének adta ki megfogalmazásra, de ő nem pontosított, hogy az indoklásban milyen törvénycikkelyekre hivatkozzon a szakember.



„Általános megbízást adtam egy ügyvédnek arról, hogy – egy, a megnevezésében Székelyudvarhelyt is magában foglaló helyi párt – mekkora megosztottságot és félrevezetést tud okozni a helyhatósági választásokon. Nem pontosítottam, hogy milyen cikkelyekre legyen hivatkozás a beadványban, arra kértem, hogy fellebbezze meg” – nyilatkozta a portálnak Koszta Attila, majd azt is elmondta, hogy a megosztottságot az ügyvédje félreértelmezte, de a következő tárgyalási határidőre az esetlegesen félreértelmezhető alátámasztások ki lesznek korrigálva.



Az eset kapcsán az MTI megkereste Szász Jenőt, Székelyudvarhely volt polgármesterét is, akit Gálfi azzal vádolt, hogy a háttérből ő irányítja a szálakat.



A volt polgármester szerint a Székelyudvarhelyért Párt bejegyzése körül kedden előállt helyzet hátterében olyan ügyek állnak, amelyekben a székelyföldi város új vezetését "olyan nehezen megfogható érdekek hajtották, amelyek biztosan nem álltak a magyarság érdekében".



Szász Jenő, aki jelenleg a budapesti központtal működő Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke az MTI-nek telefonon nyilatkozva elmondta, hogy már Székelyudvarhely megválasztott polgármestereként is nemzetstratégiai kérdésként tekintett még a magyar-magyar együttműködésre.



Mint felidézte, 2006 és 2008 között - polgármestersége idején - a székely város a távhő-, a vízszolgáltatás, valamint a hulladékkezelés ellátására két magyar önkormányzati céggel - egy debrecenivel (víz) és egy siófokival (távhő) -, valamint egy utóbb a magyar állam tulajdonába került szolgáltatóval, az Ave Magyarország Kft.-vel (hulladék) kötött együttműködést.



A Magyar Polgári Párt elnöki tisztségét 2003 és 2012 között betöltő Szász Jenő közölte azt is, hogy ezen először szakmai, majd politikai, végül a többi között testvérvárosi együttműködéssé erősödött kooperáció kedvezményezettje Székelyudvarhely városa volt, amelyeknek ksözönhetően több mint 20 millió euró értékű befektetések valósultak meg a székely városban.



Szász Jenő utalt arra, hogy az őt a polgármesteri székben követő RMDSZ-es Bunta Levente Zoltán tovább folytatta ezen együttműködéseket, amelyeket Gálfi Árpád jelenlegi polgármester bontott fel.



Utóbbi döntésre utalva úgy fogalmazott, hogy az "érthetetlen, racionális okokat nélkülőző lépés volt", amellyel végső soron "a magyar-magyar kapcsolatok sérültek".



Szász Jenő utalt rá, hogy az új városvezetés ezen döntéseinek okaival nincs tisztában, de úgy vélte, hogy azokat egy tényfeltáró újságíró csapatnak kellene megvizsgálnia, mivel álláspontja szerint a korábbi példaértékű együttműködés felbontása "nem magyar érdek volt", és az "Székelyudvarhely életét évtizedekkel vetette vissza". (hírszerk.)



Fotó: Koszta Attila/Átlátszó Erdély

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!