Kelemen Hunor: több érv is szól az előrehozott választások mellett

Több érv is szól az előrehozott választások mellett - véli Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, aki azonban nem ért egyet a választási rendszer "burkolt" módosításával.



A szövetségi elnök a Digi24 televízió kedd esti műsorában rámutatott, erős többség nélkül nem lehet kormányozni, nem lehet sürgősségi rendeletekkel, kormányzati felelősségvállalással irányítani az országot. "Az utóbbi időben ez volt a hozzáállás: ha nálam van a végrehajtói hatalom, én vagyok az abszolút igazság birtokosa. Ez nem így van" - fogalmazott Kelemen, aki állítása szerint ezt a Nemzeti Liberális Párt (PNL) illetékeseivel is közölte.



Kelemen szerint több érv szól az előre hozott választás mellett, továbbra is szükségesnek véli ezt, a választási rendszer "burkolt" módosításával azonban nem ért egyet. A parlamenti választások előre hozása továbbra is célkitűzés marad, előbb azonban tisztázni kell az RMDSZ szerint alkotmányellenes előírásokat is tartalmazó 26-os sürgősségi kormányrendelet helyzetét. "A Nép Ügyvédje megtámadta az alkotmánybíróságon, és március közepéig valószínűleg lesz döntés" - mondta.



Az RMDSZ elnöke úgy véli, ha lesznek előre hozott választások, ezeket júniusban kellene megtartani, egy héttel az önkormányzati választások előtt vagy után, de nem később, mint június 21-e.



Arra a kérdésre, hogy miként jár majd el az RMDSZ a Cîţu-kormány beiktatásáról szóló szavazáson, Kelemen azt mondta, ezt a parlamenti ülés előtt döntik majd el. (agerpres)

