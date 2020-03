Ők Kolozsvár és Kolozs megye RMDSZ-es tanácsos-jelöltjei

Március 3-án lejárt az RMDSZ Kolozs megyei szervezeténél a jelentkezési határidő Kolozs megyei tanácsos-jelöltségi dossziék leadására. A kolozsvári önkormányzati képviselői listára öten, a megyei listára kilencen jelentkeztek. Az eddigi képviselőink mellett sikerült új embereket is megszólítani, akik vállalják a megmérettetést és a munkát a következő négy évben.



A Megyei Képviselők Tanács (MKT) rangsorolja a Kolozs megyei önkormányzati listát



Kilencen méretkeznek meg a március 13-i MKT ülésen. A jelöltek között vannak, akik már több mandátumon át a megyei önkormányzatban tevékenykednek, de van öt olyan személy is, akik eddig nem szerepeltek a tanácsosok között, közöttük van két nő is.



Antal Géza, vegyészmérnök, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének ügyvezető elnöke. A megyei szervezetben ifjúsági és programokért felelős alelnöki tisztségben tevékenykedett, majd 2016-től látja el az ügyvezetői feladatokat.



Balla Ferenc, a Kallós Zoltán Alapítvány igazgatója, 2016-tól erősíti az RMDSZ Kolozs megyei frakcióját a tanácsban. Ezt megelőzően 13 évig a Bonchida községi magyarokat képviselte a helyi tanácsban.



Csorba Zsuzsanna Emese, egyike a két női jelöltnek, akik megyei képviselői pozíciót pályáznak meg. A széki fiatal vállalkozót januárban választották meg a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum (KIFOR) elnökének. Az RMDSZ köreiben MKT állandó bizottsági tagként tevékenykedik, szakmáját tekintve EU-s pályázati szakértő.



Lőrinczi Zoltán a Vidéki Beruházások Finanszírozásának Ügynökségénél pályázati elbírálóként és szaktanácsadóként dolgozik. 1996-tól tagja az RMDSZ-nek és 2012-től megyei tanácsos.



Okos-Rigó Dénes, a kalotaszentkirályi Ady Endre Általános iskola igazgatója. 2000-től tagja a Szövetségnek, 2012-2016 között a megyei önkormányzat RMDSZ frakciójának tagja.



Rés Éva, mérnök, vállalkozó. Az RMDSZ Kolozs megyei nőszervezetének alapító tagja, az RMDSZ Megyei Képviselők Tanácsának tagja 2015-2019 között, majd 2019-től a Nőszervezet képviselője a testületben.



Szőcs Endre, közgazdász, az Xponential Transylvania ügyvezetője, 15 éve tagja a Szövetségnek. Aktívan részt vesz a civil szervezeti életben, hisz több szervezetben is tevékenykedik. 2016-tól tagja a megyei tanácsnak.



Tasnádi István-Szilárd ügyvéd, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének jogtanácsosa négy éve RMDSZ tag és azóta csütörtökönként ingyenes jogi tánácsadással segíti a Kolozs megyei magyar lakosokat. 2018-tól a Szövetségi Etikai és Fegyelmi bizottságának tagja.



Vákár István agrármérnök, 28 éve tagja az RMDSZ-nek, 2008-tól megyei tanácsos és nyolc éve a Kolozs Megyei Tanács alelnökeként segíti a Kolozs megyei magyar közösséget. A 2020-as helyhatósági választásokra megyei tanácselnök-jelöltként és megyei tanácsos-jelöltként is jelentkezett.



Március 6-án rangsorolja tanácsos-jelöltjeit az RMDSZ kolozsvári szervezete.



Pénteken küldöttgyűlés dönt az RMDSZ kolozsvári jelöltjeinek rangsoráról. Jelenleg a kolozsvári önkormányzatban 5 képviselő tevékenykedik. A 2020-as helyhatósági választásokra szintén öt személy jelentkezett a megmérettetésre, két eddigi tanácsos mellett, három új jelölt is versenyben száll.



Andacs Zsolt Levente, jelenleg az Országos Magyar Diákszövetség, valamint a HÖOK Külhoni Régió elnöke. A kolozsvári ifjúsági, civil élet egyik aktív tagja, KMDSZ, KMDT, majd a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórumban tevékenykedett. A kolozsvári fiatalok jelöltje 2013-tól RMDSZ tag.



Fugel Edina, közgazdász, az Antal Zsolt Alapítvány ügyvezető igazgatója. Az RMDSZ-be 2010-ben lépett be és azóta tevékenykedik a szervezeten belül. A Megyei Képviselők Tanácsának tagja, valamint a Kolozsvári Nőszervezet egyik alapítója.



Oláh Emese, jogász, Kolozsvár alpolgármestere is újabb mandátumért indul. Az önkormányzati vezető 2012-től tölt be helyi tanácsosi pozíciót, valamint 2018-tól az RMDSZ kolozsvári szervezetének elnöke. 2006-tól tagja a Szövetségnek.



Rácz Béla Gergely, közgazdász, egyetemi adjunktus a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán. 2016 óta RMDSZ tag, ugyanakkor a Romániai Magyar Közgazdász Társaság alelnöke és a Gazdasági Tanácsadó Klub koordinátora.



Rácz Levente Zsolt, vegyészmérnök, a Parapharm és a Pro Ignis vállalatok igazgatója. 2016 óta képviseli a magyar közösséget a kolozsvári városi tanácsban. Jelenleg az RMDSZ kolozsvári szervezetének alelnöke. (közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!