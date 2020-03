» Még egy koronavírussal fertőzött személyt találtak szerdán a román hatóságok

Kimutatták a koronavírust egy Suceava megyei személy szervezetében is, számolt be a G4media.ro. A portál szerint a fertőzött egy 71 éves éves személy.



Az ötödik koronavírussal fertőzött romániai személyt szintén szerdán fedezték fel a hatóságok.



A férfi február 28-án tért haza az olasz Lombardia tartományból, azóta otthoni elkülönítésben volt. Március 2-án a férfi jelentkezett a Suceava megyei sürgősségi kórház járványosztályán lázra és hidegrázásra panaszkodva, és be is utalták. Biológiai mintát vettek tőle, amely pozitívnak bizonyult a COVID-19 vírusra, tájékoztatott a Stratégiai Kommunikációs Csoport.



A hatóságok elkezdték a járványtani vizsgálatot a férfivel kapcsolatba került személyek azonosítása érdekében.



Romániában eddig 6 személynél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, az első fertőzöttet pedig már hétfőn gyógyultnak nyilvánították és hazaengedték.



Cikkünket frissítjük!





Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!